Surpresa: o campeão do mundo Nicolas Musset retira-se

Nicolas Musset explicou a sua decisão numa declaração no Facebook. O francês já estava a sofrer de dores lombares durante as últimas corridas de 2023. Depois de a dor não ter desaparecido durante a pausa de inverno, foi submetido a um exame médico. Para não comprometer ainda mais a sua saúde ("Só temos um"), o homem de família decidiu terminar a sua carreira de copiloto após três títulos de campeão do mundo e submeter-se a uma operação.

A decisão compreensível de Marvin Vanluchene coloca-o numa situação fatal. Afinal de contas, os melhores co-pilotos já foram contratados noutros locais e os preparativos para a época já começaram. No entanto, a opção de estar no sidecar do bicampeão, com boas hipóteses de conquistar o título em 2024, pode dar que pensar a alguns co-pilotos.

Nicolas Musset tem uma carreira impressionante. Juntamente com o seu compatriota Valentin Giraud, estreou-se no Campeonato do Mundo em 2010. Logo no ano seguinte, os franceses fizeram a sua primeira marca com um sexto lugar, seguido de um quinto lugar em 2014 e do título de vice-campeão um ano mais tarde. Musset assinou com Etienne Bax para 2017 e ganhou o seu primeiro Campeonato do Mundo com o holandês, e a dupla repetiu este sucesso em 2021. Pelo meio, ganhou o bronze do Campeonato do Mundo com Koen Hermans em 2019 e a prata em 2021. O título número 3 seguiu-se em 2023 com Vanluchene.