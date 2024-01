Sidecarcross: Vanluchene assume Glenn Janssens

Alcuni addetti ai lavori si aspettavano che lo smartphone di Lari Kunnas ricevesse segnali dal Belgio dopo il ritiro di Nicolas Musset per motivi di salute. Dopo tutto, il campione del mondo 2022 dei copiloti aveva dichiarato sulla scena che sarebbe stato sicuramente pronto per un ritorno - con la prospettiva del titolo mondiale. Un'offerta da parte di Marvin Vanluchene sarebbe stata probabilmente il minimo che il finlandese avrebbe rifiutato.

Ma il campione del mondo ha ovviamente pensato: perché andare lontano e ha contattato il suo connazionale Glenn Janssens. Quest'ultimo ha immediatamente accettato di mettersi in gioco. E così la neonata squadra si è presentata su Facebook con un videoclip.

Con Janssens, il campione ha indubbiamente guadagnato un ottimo copilota come partner. Il belga ha ottenuto il suo primo successo internazionale nel 2015 sulla barca di Nick Janssens, vincendo il Campionato Europeo IMBA. In seguito il duo non è riuscito ad ingranare nei Campionati del Mondo, così Glenn ha firmato con Julian Veldman per il 2018. Con l'olandese si è subito classificato quinto ai Campionati del Mondo. Dopo la pausa forzata per il coronavirus, è stato nella barca di Koen Hermans ed è arrivato quarto. Ha firmato di nuovo con Veldman per il 2022. A metà stagione, quando si trovava al terzo posto, i suoi sogni di medaglia sono stati infranti da un grave incidente nel Grand Prix di Lange/EST. Tuttavia, i punti raccolti in precedenza sono stati sufficienti per il sesto posto. Ma con l'infortunio alla spalla, Janssens non aveva alcuna ambizione di tornare a gareggiare.

Tuttavia, Janssens è ora di nuovo in forma e, insieme a Vanluchene, vuole cogliere quella che potrebbe essere un'occasione unica per vincere la medaglia d'oro alla fine della stagione. Le condizioni per raggiungere questo obiettivo non potrebbero essere migliori.