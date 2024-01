Sidecarcross: Vanluchene contrata Glenn Janssens

Alguns especialistas esperavam que o smartphone de Lari Kunnas recebesse sinais da Bélgica após a retirada de Nicolas Musset devido a problemas de saúde. Afinal de contas, o campeão do mundo de co-pilotos de 2022 tinha declarado no local que estaria definitivamente pronto para um regresso - com a perspetiva do título de campeão do mundo. Uma oferta de Marvin Vanluchene teria sido provavelmente o mínimo que o finlandês teria recusado.

Mas o campeão do mundo pensou: "Porquê ir longe?" e contactou o seu compatriota Glenn Janssens. Este aceitou imediatamente entrar na equipa. E assim, a equipa recém-formada apresentou-se no Facebook com um videoclipe.

Com Janssens, o campeão ganhou, sem dúvida, um copiloto de topo como parceiro. O belga alcançou o seu primeiro sucesso internacional em 2015 no barco de Nick Janssens, vencendo o Campeonato Europeu IMBA. Depois disso, a dupla não teve grande sucesso nos Campeonatos do Mundo, pelo que Glenn assinou com Julian Veldman para 2018. Ficou imediatamente em quinto lugar no Campeonato do Mundo com o holandês. Após a paragem forçada devido ao coronavírus, foi no barco de Koen Hermans e terminou em quarto lugar. Voltou a inscrever-se com Veldman para 2022. Em terceiro lugar a meio da época, os seus sonhos de medalha foram destruídos por um grave acidente no Grande Prémio em Lange/EST. No entanto, os pontos que tinha acumulado anteriormente foram suficientes para o sexto lugar. Mas com a lesão no ombro, Janssens não tinha qualquer ambição de regressar às corridas.

No entanto, Janssens está agora novamente em forma e, juntamente com Vanluchene, quer aproveitar o que pode ser uma oportunidade única para ganhar a medalha de ouro no final da época. As condições para este objetivo não podiam ser melhores.