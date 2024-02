Sidecar & Quadcross : Championnats par équipe revalorisés

Cela devrait réjouir les actifs et les organisateurs : pour 2024, les championnats par équipe dans la catégorie des side-cars et des quads ne seront plus organisés en tant que championnats d'Europe, mais en tant que championnats du monde. Il ne fait aucun doute que cela représente un gain d'image. Pour les quads en particulier, cette étape était attendue depuis longtemps, les États-Unis y étant déjà fortement impliqués et les quadricyclistes argentins étant également intéressés par une participation régulière.

La situation est différente pour les attelages. Dans ce domaine, les Européens devraient rester entre eux, du moins dans un avenir proche, car il n'existe pas d'équipes sérieusement compétitives, ni outre-Atlantique ni dans la lointaine Australie. Une participation est actuellement bien trop onéreuse pour être une exception. Mais si la promotion à la Coupe du monde représente un gain d'image évident, ne pas participer à ce spectacle est une perte d'image d'autant plus grande. Ce qui ne vaut certes pas pour les équipes d'outre-mer, mais d'autant plus pour la scène sidecar allemande. Il sera intéressant de voir si le DMSB maintiendra sa politique d'abstention dans ce nouveau contexte.

Les 28 et 29 septembre 2024, le cross des nations des multicycles aura lieu à Loket, en République tchèque. APO Multimedia/WSC sera de la partie en tant que promoteur. Et à partir de 2025, les quads disputeront eux aussi leur plus haute distinction en mode Grand Prix.