Sidecar e Quadcross: i campionati a squadre sono stati aggiornati

Questo dovrebbe far piacere sia ai piloti che agli organizzatori: per il 2024, i campionati a squadre delle classi sidecar e quad non si svolgeranno più come campionati europei, ma come campionati mondiali. Questo migliorerà senza dubbio l'immagine di questo sport. La mossa era attesa da tempo, soprattutto per quanto riguarda i quad, dato che gli Stati Uniti sono già fortemente coinvolti e anche gli argentini delle quattro ruote sono interessati a partecipare regolarmente.

La situazione è diversa per i sidecar. In questo caso, è probabile che gli europei rimangano tra loro, almeno nel prossimo futuro, poiché non ci sono squadre seriamente competitive né dall'altra parte dell'Atlantico né nella lontana Australia. La partecipazione è attualmente troppo costosa per essere un giocatore marginale. Ma: se la promozione alla Coppa del Mondo rappresenta un chiaro guadagno d'immagine, l'astensione da questo spettacolo è una perdita d'immagine ancora maggiore. Questo non vale per le squadre d'oltremare, ma a maggior ragione per la scena tedesca dei sidecar. Sarà interessante vedere se la DMSB manterrà la sua recente politica di omissione in queste nuove circostanze.

Il Nations Cross per le multibike si svolgerà a Loket, nella Repubblica Ceca, il 28/29 settembre 2024. L'APO Multimedia/WSC è presente come promotore. A partire dal 2025, anche i quad si contenderanno i massimi onori in modalità Grand Prix.