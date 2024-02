Sidecar & Quadcross: Campeonatos por equipas melhorados

A partir desta época, os sidecars e os quads competirão na sua Cruz das Nações com o estatuto de campeonato do mundo. O Campeonato da Europa de quads também será promovido ao nível de Campeonato do Mundo em 2025.

Isto deve agradar tanto aos pilotos como aos organizadores: a partir de 2024, os campeonatos por equipas nas classes sidecar e quad já não serão realizados como campeonatos europeus, mas sim como campeonatos mundiais. A imagem do desporto será, sem dúvida, melhorada. A mudança já era esperada há muito tempo, especialmente no caso dos quadriciclos, uma vez que os EUA já estão fortemente envolvidos e os quadriciclos argentinos também estão interessados numa participação regular.

A situação é diferente no caso dos sidecars. Neste caso, é provável que os europeus se mantenham entre si, pelo menos num futuro próximo, uma vez que não existem equipas seriamente competitivas do outro lado do Atlântico ou na longínqua Austrália. Atualmente, a participação é demasiado dispendiosa para ser um jogador marginal. Mas: se a promoção ao Campeonato do Mundo representa um claro ganho de imagem, abster-se deste espetáculo é uma perda de imagem ainda maior. Isto não é verdade para as equipas estrangeiras, mas é ainda mais verdade para a cena sidecar alemã. Será interessante ver se a DMSB manterá a sua recente política de omissão nestas novas circunstâncias.

O Nations Cross para motos múltiplas terá lugar em Loket, na República Checa, a 28/29 de setembro de 2024. A APO Multimedia/WSC é o promotor. E a partir de 2025, os quads também competirão pelas suas honras máximas no modo Grande Prémio.