GP d'Allemagne : le prix des billets n'augmentera pas

Les 1er et 2 juin 2024, le Grand Prix d'Allemagne se déroulera dans la cuvette de Teutschenthal. Le programme-cadre comprendra le championnat du monde féminin et l'EMX250, la catégorie la plus prestigieuse du championnat européen.

Peu après le Motocross des Nations en France, le promoteur du championnat du monde de motocross, Infront Moto Racing, a annoncé le calendrier pour 2024. Même si ce dernier présente encore quelques lacunes au niveau des lieux d'organisation, le LIQUI MOLY MXGP of Germany de Teutschenthal est un rendez-vous incontournable et a été fixé au premier week-end de juin 2024, les 1er et 2 juin, comme huitième des 20 manches du championnat du monde.

"Cette date nous convient parfaitement, car elle n'entrera probablement pas en conflit avec quoi que ce soit d'autre dans les environs ou avec les vacances d'été qui commenceront plus tôt l'année prochaine en Saxe-Anhalt", a expliqué le président du MSC Teutschenthal, Jens-Uwe Jahnke.

Le directeur du MSC Teutschenthal, Andreas Kosbahn, se réjouit des classes de soutien de l'année prochaine. Il déclare à ce sujet. "En plus de l'EMX250 et des courses pour enfants de la classe électrique MXE, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau le championnat du monde féminin chez nous en 2024, après une pause de plusieurs années. Nous nous sommes battus pour cela, car cette catégorie compte quelques pilotes allemandes de niveau mondial, comme Kim Irmgartz ou Anne Borchers, qui fait également partie de notre club".

La joie de la meilleure pilote allemande de ces dernières années, Larissa Papenmeier, devrait également être grande. La septième des championnats du monde de 2023 disputera l'année prochaine sa dernière saison de championnat du monde et se réjouit de jouer une nouvelle fois à domicile devant des tribunes pleines de spectateurs. "Avec les championnats du monde féminins, nous voulons apporter un peu de diversité dans le programme et attirer de nouveaux anciens groupes de fans", déclare une nouvelle fois Andreas Kosbahn.

Il ajoute, non sans fierté, que lors d'une récente réunion du comité directeur, il a été décidé de ne pas augmenter le prix des billets, contrairement à la tendance générale et malgré l'augmentation des coûts d'organisation, d'énergie, de logistique et de personnel. "Nous voulons ainsi rendre quelque chose à nos fidèles supporters", annoncent Jens-Uwe Jahnke et Andreas Kosbahn à l'unisson.

La vente des billets pour l'événement phare du motocross allemand de l'année prochaine débutera le vendredi 13 octobre.

Vous trouverez régulièrement de plus amples informations sur : www.mxgp-germany.de et www.msc-teutschenthal.de.