GP di Germania: i prezzi dei biglietti non aumenteranno

Poco dopo il Motocross delle Nazioni in Francia, il promotore del Campionato del Mondo di Motocross, Infront Moto Racing, ha annunciato il calendario per il 2024. Sebbene ci siano ancora alcune lacune nelle sedi, il LIQUI MOLY MXGP of Germany a Teutschenthal è un appuntamento fisso ed è stato programmato per il primo fine settimana di giugno 2024, l'1 e il 2 giugno, come ottava delle 20 prove del Campionato del Mondo.

"La data ci piace molto perché probabilmente non si scontrerà con altri eventi nelle vicinanze o con le vacanze estive in Sassonia-Anhalt, che inizieranno all'inizio del prossimo anno", ha spiegato il presidente di MSC Teutschenthal Jens-Uwe Jahnke.

Il direttore generale di MSC Teutschenthal, Andreas Kosbahn, non vede l'ora di partecipare alle classi di supporto del prossimo anno. A questo proposito ha dichiarato. "Nel 2024, oltre alla EMX250 e alle gare per bambini nella classe elettrica MXE, accoglieremo anche il ritorno del Campionato del Mondo Femminile dopo una pausa di molti anni. Ci siamo battuti per questo perché in questa classe ci sono diversi piloti tedeschi che gareggiano a livello di Campionato del Mondo, come Kim Irmgartz o Anne Borchers, che è anche un membro del nostro club".

Anche Larissa Papenmeier, la migliore cavallerizza tedesca degli ultimi anni, dovrebbe essere molto contenta. La settima classificata nella Coppa del Mondo 2023 disputerà la sua ultima stagione di Coppa del Mondo l'anno prossimo e non vede l'ora di disputare un'altra partita in casa davanti a un folto pubblico. "Con la Coppa del Mondo femminile vogliamo offrire una certa varietà nel programma e attirare nuovi vecchi gruppi di tifosi", afferma ancora Andreas Kosbahn.

Non senza orgoglio, aggiunge che in una recente riunione del consiglio di amministrazione si è deciso di non aumentare i prezzi dei biglietti, contrariamente alla tendenza generale e nonostante l'aumento dei costi organizzativi, energetici, logistici e del personale. "Questo è il nostro modo di restituire qualcosa ai nostri fedeli fan", hanno annunciato all'unisono Jens-Uwe Jahnke e Andreas Kosbahn.

Le prevendite dei biglietti per l'evento clou del motocross tedesco del prossimo anno inizieranno venerdì 13 ottobre.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.mxgp-germany.de e www.msc-teutschenthal.de.