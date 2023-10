GP da Alemanha: os preços dos bilhetes não vão aumentar

O Grande Prémio da Alemanha terá lugar na bacia de Teutschenthal em 1 e 2 de junho de 2024. O programa de apoio inclui o Campeonato do Mundo Feminino e a EMX250, a classe mais prestigiada do campeonato europeu.

Pouco depois do Motocross das Nações em França, o promotor do Campeonato do Mundo de Motocross, a Infront Moto Racing, anunciou o calendário para 2024. Apesar de ainda haver algumas lacunas nos locais de prova, o LIQUI MOLY MXGP da Alemanha em Teutschenthal é um evento permanente e foi agendado para o primeiro fim de semana de junho de 2024, a 1 e 2 de junho, como a oitava de 20 rondas do Campeonato do Mundo.

"Gostamos bastante da data, porque provavelmente não iremos colidir com mais nada nas proximidades ou com as férias de verão na Saxónia-Anhalt, que começam no início do próximo ano", explicou o presidente do MSC Teutschenthal, Jens-Uwe Jahnke.

O diretor-geral da MSC Teutschenthal, Andreas Kosbahn, aguarda com expetativa as classes de apoio do próximo ano. A este respeito, afirmou. "Em 2024, para além da EMX250 e das corridas para crianças na classe eléctrica MXE, vamos também receber o Campeonato do Mundo Feminino após uma pausa de muitos anos. Lutámos por isso porque há vários pilotos alemães nesta classe que competem ao nível do Campeonato do Mundo, como Kim Irmgartz ou Anne Borchers, que também é membro do nosso clube".

Larissa Papenmeier, a melhor cavaleira alemã dos últimos anos, também deve estar muito feliz com este facto. A sétima classificada na Taça do Mundo de 2023 vai disputar a sua última época na Taça do Mundo no próximo ano e está ansiosa por ter mais um jogo em casa, perante uma multidão. "Com a Taça do Mundo Feminina, queremos oferecer alguma variedade no programa e atrair novos e antigos grupos de adeptos", afirma mais uma vez Andreas Kosbahn.

Não sem orgulho, ele acrescenta que, em uma reunião recente da diretoria, foi decidido não aumentar os preços dos ingressos, contrariando a tendência geral e apesar do aumento dos custos de organização, energia, logística e pessoal. "Esta é a nossa forma de retribuir aos nossos fiéis adeptos", anunciaram em uníssono Jens-Uwe Jahnke e Andreas Kosbahn.

A venda antecipada de bilhetes para o destaque do motocross alemão do próximo ano começa na sexta-feira, 13 de outubro.

Para mais informações, consultar: www.mxgp-germany.de e www.msc-teutschenthal.de.