Arminas Jasikonis tira del enchufe

Tras su grave accidente en Mantua en 2020, Arminas Jasikonis luchó por su vida. El lituano estuvo varios días en coma con un traumatismo craneoencefálico. Fueron necesarias muchas semanas de rehabilitación antes de que Jasikonis estuviera listo para volver a subirse a una moto. Su regreso al Campeonato del Mundo de 2021 fue, por tanto, difícil. Jasikonis fue piloto oficial de Husqvarna durante 3 años. Antes de eso fue piloto oficial de Suzuki hasta el final de la participación de Suzuki....

"Es hora de hacer una pausa", declaró Jasikonis en las redes sociales. "Me tomaré un descanso. Todavía no puedo decir si volveré y cuándo. He hecho muchos amigos valiosos en nuestro deporte. Ha sido una época intensa y guardo grandes recuerdos. Este deporte era mi vida. Me hizo fuerte y me convirtió en la persona que soy hoy. Pero en este momento no está funcionando. Así que ahora he tenido que desconectar. Es hora de traer estabilidad a mi vida. Luego ya veremos qué viene".