Arminas Jasikonis tire la prise

Après son grave accident en 2020 à Mantova, Arminas Jasikonis s'est battu pour sa vie. Pendant plusieurs jours, le Lituanien est resté dans le coma suite à un traumatisme crânien. De nombreuses semaines de rééducation ont été nécessaires avant que Jasikonis ne soit prêt à remonter sur une moto. Son retour au championnat du monde 2021 a été d'autant plus difficile. Jasikonis a été pilote d'usine Husqvarna pendant 3 ans. Auparavant, il avait été pilote d'usine Suzuki jusqu'à la fin de l'engagement de Suzuki.

"Il est temps de faire une pause", a déclaré Jasikonis dans les médias sociaux. "Je vais faire une pause. Je ne peux pas encore dire si et quand je reviendrai. Je me suis fait de nombreux amis précieux dans notre sport. C'était une période intense et j'en garde de très bons souvenirs. Ce sport était ma vie. Il m'a rendu fort et a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais en ce moment, ça ne marche pas. Alors maintenant, je devais tout simplement tirer la prise. Il est temps d'apporter de la stabilité dans ma vie. Ensuite, nous verrons ce qui se passera ensuite" !