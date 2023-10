Arminas Jasikonis stacca la spina

Dopo il grave incidente avvenuto a Mantova nel 2020, Arminas Jasikonis ha lottato per la vita. Il lituano è rimasto in coma per diversi giorni a causa di un trauma cranio-cerebrale. Sono state necessarie molte settimane di riabilitazione prima che Jasikonis fosse pronto a tornare in moto. Il suo ritorno nel Campionato del Mondo 2021 è stato altrettanto difficile. Jasikonis è stato per 3 anni pilota ufficiale Husqvarna. Prima di allora è stato un pilota ufficiale Suzuki fino alla fine del coinvolgimento di Suzuki....

"È arrivato il momento di fare una pausa", ha dichiarato Jasikonis sui social media. "Mi prenderò una pausa. Non posso ancora dire se e quando tornerò. Ho stretto molte amicizie preziose nel nostro sport. È stato un periodo intenso e ho molti bei ricordi. Questo sport è stato la mia vita. Mi ha reso forte e mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Ma al momento non sta funzionando. Quindi ho dovuto staccare la spina. È tempo di portare stabilità nella mia vita. Poi vedremo cosa succederà !".