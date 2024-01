Les organisateurs en Argentine tirent la sonnette d'alarme

Les 9 et 10 mars, le championnat du monde de motocross 2024 débutera en Argentine selon le calendrier actuel. Mais l'organisateur tire la sonnette d'alarme, car il n'a pas encore reçu le feu vert des autorités locales.

Le Grand Prix d'Argentine est la seule manche du championnat du monde organisée sur le continent américain. Depuis 2015, le Grand-Prix se déroule à Neuquen et a acquis depuis une grande renommée. 2024 serait la 9e édition en Patagonie. Le Grand-Prix est également devenu un événement populaire et incontournable auprès des coureurs et des équipes.

L'organisateur a fait la déclaration suivante sur son site Internet mxgpargentina.com: "L'organisation de la course maintient un dialogue continu avec le gouvernement provincial, mais nous attendons toujours une confirmation formelle. En raison de l'approche de la date, l'organisation de la course a maintenant envoyé une communication formelle au gouverneur Rolando Figueroa et au ministre du tourisme de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet. Nous attendons une réponse positive et demandons aux fans de patienter encore un peu".