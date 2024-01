Gli organizzatori argentini lanciano l'allarme

L'organizzatore del Gran Premio di Argentina lancia l'allarme perché i permessi ufficiali non sono ancora stati rilasciati. La prova di apertura del Campionato mondiale di motocross 2024 si svolgerà il 9-10 marzo.

Secondo il calendario attuale, il Campionato mondiale di motocross 2024 inizierà in Argentina il 9-10 marzo. Tuttavia, l'organizzatore lancia l'allarme perché non ha ancora ricevuto il via libera dalle autorità locali.

Il Gran Premio d'Argentina è l'unica prova del Campionato mondiale nel continente americano. Il Gran Premio si svolge a Neuquen dal 2015 e da allora ha acquisito una grande reputazione. Il 2024 sarebbe il nono evento in Patagonia. Il Gran Premio è diventato anche un appuntamento fisso e popolare tra i corridori e le squadre.

L'organizzatore ha rilasciato la seguente dichiarazione sul suo sito web mxgpargentina.com: "L'organizzazione della gara sta mantenendo un dialogo continuo con il governo provinciale, ma siamo ancora in attesa di una conferma formale. Visto l'avvicinarsi della data, l'organizzazione della gara ha inviato una comunicazione formale al governatore Rolando Figueroa e al ministro del Turismo di Neuquén, Gustavo Fernández Capiet. Siamo in attesa di una risposta positiva e chiediamo agli appassionati di avere pazienza".