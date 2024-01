Organizadores na Argentina dão o alarme

O organizador do Grande Prémio da Argentina está a fazer soar o alarme porque as autorizações oficiais ainda não foram emitidas. A ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Motocross de 2024 deverá ter lugar a 9 e 10 de março.

De acordo com o calendário atual, o Campeonato do Mundo de Motocross de 2024 terá início na Argentina a 9 e 10 de março. No entanto, o organizador está a dar o alarme porque ainda não recebeu luz verde das autoridades locais.

O Grande Prémio da Argentina é a única ronda do Campeonato do Mundo no continente americano. O Grande Prémio realiza-se em Neuquen desde 2015 e ganhou uma grande reputação desde então. Em 2024, será o nono evento na Patagónia. O Grande Prémio tornou-se também um evento popular e permanente entre os pilotos e as equipas.

O organizador emitiu a seguinte declaração no seu sítio Web mxgpargentina.com: "A organização da corrida está a manter um diálogo permanente com o governo provincial, mas ainda estamos à espera de uma confirmação formal. Devido à aproximação da data, a organização da prova enviou agora uma comunicação formal ao Governador Rolando Figueroa e ao Ministro do Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet. Estamos à espera de uma resposta positiva e pedimos aos fãs que sejam pacientes."