Jason Anderson (Kawasaki): "Sono pronto per l'Europa".

Il pilota americano della Kawasaki Jason Anderson sta pensando di partecipare in futuro al campionato mondiale di motocross in Europa. L'ultima volta che Ryan Villopoto si è cimentato in Europa è stato nel 2015.

Il pilota statunitense della Kawasaki Jason Anderson ha vinto il Campionato USA Supercross 2018, che all'epoca aveva ancora lo status di Campionato del Mondo FIM ufficiale. Ha già gareggiato due volte per il Team USA al Motocross delle Nazioni in Europa. Nel 2016 ha partecipato all'MXoN di Maggiora, in Italia, dove è finito in ospedale dopo una tragica collisione sulla collina del traguardo. Nel 2019 ha gareggiato nuovamente per il Team USA ad Assen (Paesi Bassi). Anderson ha quindi esperienza dei circuiti europei. In passato ha definito il Motocross delle Nazioni come il suo evento preferito.

Nell'ultimo podcast di GypsyTales, Jason Anderson ha ora spiegato che sta davvero pensando di trasferirsi in Europa in futuro per gareggiare nel Campionato del Mondo MXGP. "Ne parlo spesso con mia moglie, ma credo che il mio prossimo contratto sarebbe l'ultima occasione per correre in Europa. Penso davvero che sarebbe bello affrontare una nuova sfida. Personalmente penso che dobbiamo capire le diverse culture. Penso che sia bello, quindi voglio andarci [nota: in Europa] ", ha detto Anderson.

Il contratto diAndersoncome pilota ufficiale Kawasaki scade alla fine della stagione 2024. L'ultimo tentativo di una grande star statunitense di partecipare al campionato mondiale di motocross è stato quello di Ryan Villopoto nel 2015, conclusosi con la caduta ad Arco.

"Penso di avere ancora i miei giorni migliori davanti a me", ha spiegato il 30enne.