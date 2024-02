Jason Anderson (Kawasaki): "Estou pronto para a Europa".

O piloto americano da Kawasaki Works, Jason Anderson, está realmente a pensar em competir no Campeonato do Mundo de Motocross na Europa no futuro. Ryan Villopoto tentou pela última vez a sua sorte na Europa em 2015.

O piloto de fábrica norte-americano da Kawasaki, Jason Anderson, venceu o Campeonato de Supercross dos EUA de 2018, que na altura ainda tinha o estatuto oficial de Campeonato do Mundo FIM. Já competiu duas vezes pela Equipa dos EUA no Motocross das Nações na Europa. Em 2016, competiu no MXoN em Maggiora, Itália, onde a sua passagem terminou no hospital após uma trágica colisão na colina de chegada. Em 2019, voltou a competir pela equipa dos EUA em Assen (Países Baixos). Anderson tem, portanto, experiência nos circuitos europeus. No passado, descreveu o Motocross das Nações como a sua prova favorita.

No último podcast GypsyTales, Jason Anderson explicou agora que está realmente a pensar em mudar-se para a Europa no futuro para competir no Campeonato do Mundo de MXGP. "Falo muito sobre isso com a minha mulher, mas penso que o meu próximo contrato será a última oportunidade de correr na Europa. Acho que seria muito fixe aceitar isso como um novo desafio. Pessoalmente, acho que temos de compreender as diferentes culturas. Acho que é fixe, por isso quero ir para lá [nota: para a Europa] ", disse Anderson.

O contratode Andersoncomo piloto de fábrica da Kawasaki termina no final da época de 2024. A última tentativa de uma grande estrela norte-americana de competir no Campeonato do Mundo de Motocross foi a de Ryan Villopoto em 2015, que terminou com a sua queda em Arco.

"Acho que ainda tenho os meus melhores dias pela frente", explicou o piloto de 30 anos.