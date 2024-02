Yamaha présente le Factory-Lineup 2024

L'équipe d'usine Yamaha restructurée prendra le départ en 2024 avec un total de 6 pilotes d'usine. Trois pilotes participeront au MXGP et trois autres au MX2. Yamaha nourrit des espoirs de titre.

Après la restructuration du team d'usine Yamaha cette année, la liste des pilotes pour la saison 2024 a été officiellement présentée. Yamaha comptera six pilotes d'usine en 2024. Trois pilotes prendront le départ en MXGP et trois autres en MX2.

Le fer de lance de la formation MXGP est le Français Maxime Renault. Le Sud-Africain Calvin Vlaanderen vient de l'équipe satellite Gebben van Venrooy Racing. Le troisième homme du groupe est le Belge Jago Geerts. L'équipe mise sur l'expérience de Vlaanderen, 29 ans, et en même temps sur le talent de Geerts, qui faisait partie des prétendants au titre en MX2 depuis des années et qui passe cette année du championnat du monde MX2 à la catégorie reine.

L'ancien champion du monde MX2 Maxime Renaux effectuera sa troisième saison sur la Yamaha d'usine YZ450FM. Malgré un malheureux revers l'an dernier, le Français de 23 ans est bien décidé à enrichir son palmarès de huit victoires en Grand Prix et de 30 podiums. Renaux devrait concourir pour le titre de champion du monde MXGP en 2024.

Le Français Thibault Benistant, le Néerlandais Rick Elzinga et l'Italien Andrea Bonacorsi, qui est passé du championnat européen EMX-250 au championnat du monde MX2 en tant que pilote permanent de Grand Prix, prendront le départ en MX2.

"Nous pensons que Benistant a les meilleures chances de se battre pour le titre", a déclaré Alexandre Kowalski, Yamaha Motor Europe Off-Road Racing Manager. "Rick et Andrea vont pouvoir profiter de cette saison pour continuer à progresser et à se battre continuellement pour les podiums. Dans l'ensemble, nous avons pleinement confiance en notre équipe et en la force de nos pilotes cette saison".

Glenn Coldenhoff et Jeremy Seewer, qui couraient encore pour l'équipe d'usine Wilvo Yamaha en 2023, ont changé de couleur cette année. Seewer a rejoint l'équipe d'usine Kawasaki et Coldenhoff est resté dans l'équipe de Louis Vosters, qui deviendra l'équipe d'usine officielle de Fantic à partir de cette année.