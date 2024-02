Yamaha presenta la linea di produzione 2024

Dopo la riorganizzazione del team Yamaha quest'anno, è stata presentata ufficialmente la formazione dei piloti per la stagione 2024. Nel 2024 Yamaha schiererà un totale di 6 piloti ufficiali. Tre piloti parteciperanno alla MXGP e altri tre al Campionato del Mondo MX2.

La punta di diamante della formazione MXGP è il francese Maxime Renault. Il sudafricano Calvin Vlaanderen proviene dal team satellite Gebben van Venrooy Racing. Il terzo uomo della squadra è il belga Jago Geerts. Il team punta sull'esperienza del 29enne Vlaanderen e allo stesso tempo sul talento di Geerts, che da anni è uno dei pretendenti al titolo in MX2 e che quest'anno passa dal Campionato del Mondo MX2 alla classe regina.

L'ex campione del mondo MX2 Maxime Renaux completerà la sua terza stagione in sella alla YZ450FM factory Yamaha. Nonostante la sfortunata battuta d'arresto dello scorso anno, il 23enne francese è determinato ad aggiungere al suo palmarès otto vittorie nei Gran Premi e 30 podi. Renaux è pronto a correre per il titolo di campione del mondo MXGP nel 2024.

Il francese Thibault Benistant, l'olandese Rick Elzinga e l'italiano Andrea Bonacorsi, che è stato promosso dal Campionato Europeo EMX 250 al Campionato del Mondo MX2 come titolare permanente di un Gran Premio, si schiereranno come piloti MX2.

"Crediamo che Benistant abbia le migliori possibilità di lottare per il titolo", ha spiegato Alexandre Kowalski, Responsabile Off-Road Racing di Yamaha Motor Europe. "Rick e Andrea potranno sfruttare questa stagione per fare ulteriori progressi e lottare continuamente per il podio. In generale, abbiamo piena fiducia nella nostra squadra e nella forza dei nostri piloti in questa stagione".

Glenn Coldenhoff e Jeremy Seewer, che hanno gareggiato per il team Wilvo Yamaha works nel 2023, hanno cambiato colore quest'anno. Seewer è passato al team Kawasaki e Coldenhoff è rimasto nel team di Louis Vosters, che da quest'anno sarà il team ufficiale Fantic.