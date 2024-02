Yamaha apresenta a linha Factory 2024

A equipa de trabalho reestruturada da Yamaha vai alinhar com um total de 6 pilotos de trabalho em 2024. 3 pilotos vão competir no MXGP e outros 3 pilotos no Campeonato do Mundo de MX2. A Yamaha tem esperanças de título.

Após a reorganização da equipa de trabalho da Yamaha este ano, o alinhamento de pilotos para a época de 2024 foi agora oficialmente apresentado. A Yamaha vai colocar em campo um total de 6 pilotos de trabalho em 2024. Três pilotos vão competir no MXGP e mais 3 pilotos no Campeonato do Mundo de MX2.

O ponta de lança da equipa de MXGP é o francês Maxime Renault. O sul-africano Calvin Vlaanderen vem da equipa satélite Gebben van Venrooy Racing. O terceiro homem da equipa é o belga Jago Geerts. A equipa conta com a experiência de Vlaanderen, de 29 anos, e ao mesmo tempo com o talento de Geerts, que é um dos candidatos ao título em MX2 há vários anos e que este ano sobe do Campeonato do Mundo de MX2 para a categoria rainha.

O antigo Campeão do Mundo de MX2, Maxime Renaux, vai completar a sua terceira época com a Yamaha de fábrica YZ450FM. Apesar de um infeliz contratempo no ano passado, o francês de 23 anos está determinado a aumentar o seu palmarés de oito vitórias em Grandes Prémios e 30 subidas ao pódio. Renaux está pronto para correr para o título do Campeonato do Mundo de MXGP em 2024.

O piloto francês Thibault Benistant, o holandês Rick Elzinga e o italiano Andrea Bonacorsi, que foi promovido do Campeonato Europeu EMX 250 para o Campeonato do Mundo de MX2 como titular permanente nos Grandes Prémios, vão alinhar como pilotos de MX2.

"Acreditamos que o Benistant tem as melhores hipóteses de lutar pelo título," explicou Alexandre Kowalski, Diretor da Yamaha Motor Europe Off-Road Racing. "O Rick e o Andrea vão poder usar esta época para fazer mais progressos e lutar continuamente por lugares no pódio. No geral, temos plena confiança na nossa equipa e na força dos nossos pilotos esta época."

Glenn Coldenhoff e Jeremy Seewer, que competiram pela equipa de trabalho Wilvo Yamaha em 2023, mudaram de cor este ano. Seewer foi para a equipa de trabalho da Kawasaki e Coldenhoff permaneceu na equipa de Louis Vosters, que funcionará como equipa de trabalho oficial da Fantic a partir deste ano.