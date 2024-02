Motocross Ducati : test avec Cairoli à Mantoue

Le constructeur italien culte Ducati s'est installé lundi sur l'ancienne piste de GP de Mantova pour un test privé de son tout nouveau projet de motocross. L'icône italienne du MX Tony Cairoli et le pilote d'essai Alessandro Lupino, qui ont tous deux été engagés à l'automne, ont fait office de pilotes.





Les utilisateurs de Speedweek le savent : Cairoli et Lupino étaient déjà présents dimanche à Mantoue dans le cadre du championnat italien ouvert de MX et ont dû répondre à de nombreuses questions. Fait intéressant : si la météo était parfaite et comme commandée en Lombardie, Ducati n'a pas fait refaire la piste pour le test. Cairoli et Lupino ont fait leurs tours dans le sable extrêmement profond du dimanche, si bien que les premiers tours des deux as ressemblaient plutôt à une séance de trial.





Cette fois-ci, Ducati avait déjà apporté quatre motos, deux pour chacun des deux protagonistes. La distinction est facile à faire : Cairoli a quelques autocollants de sa ligne de vêtements personnelle RACR sur ses motos. Cairoli s'est brièvement retrouvé à terre dans la zone des boucles de la dernière partie du parcours, dans le virage en épingle à cheveux où Liam Everts a également été contraint de descendre de sa KTM par un pilote qui l'avait dépassé dimanche.





Paolo Ciabatti, le chef de projet MX, était venu à Mantoue pour observer l'équipe de Martino Bianchi, dont l' une des motos présentait des câbles et des capteurs supplémentaires au niveau de la plaque de numérotation et du garde-boue avant. Le service technique de Showa était également présent à Mantoue, car plusieurs amortisseurs arrière ont été remplacés au cours de la séance d'essai .