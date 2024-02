Ducati motocross: test con Cairoli a Mantova

Lunedì scorso, il costruttore italiano di culto Ducati ha affittato l'ex circuito GP di Mantova e ha tenuto un test privato con il suo nuovo progetto di motocross. I piloti erano l'icona italiana del motocross Tony Cairoli e il collaudatore Alessandro Lupino, entrambi ingaggiati in autunno.





Gli utenti di Speedweek sanno che Cairoli e Lupino erano già presenti domenica al Campionato Italiano MX open di Mantova e hanno dovuto rispondere a numerose domande. Curiosità: nonostante il tempo in Lombardia fosse perfetto e come ordinato, la Ducati non aveva preparato la pista per il test. Cairoli e Lupino hanno completato i loro giri nella sabbia estremamente profonda di domenica, così che i primi giri dei due assi sono stati più simili a una sessione di prova.





Questa volta, la Ducati aveva già portato quattro moto, due per ciascuno dei due protagonisti , ed è stato facile notare la differenza: le moto di Cairoli erano blasonate con gli adesivi della sua linea di abbigliamento personale RACR . Cairoli è andato brevemente a terra nella zona delle anse nel tratto finale del tracciato, nel tornante dove domenica Liam Everts è stato costretto a scendere dalla sua KTM da un doppiato .





Tra l'altro, anche il boss del progetto MX Paolo Ciabatti era venuto a Mantova appositamente per dare un'occhiata alle spalle dell'equipaggio con Martino Bianchi , dove su una delle moto si potevano vedere cavi e sensori aggiuntivi nella zona della targa e del parafango anteriore . A Mantova era presente anche il servizio tecnico Showa , che ha sostituito più volte gli ammortizzatori della ruota posteriore durante il test .