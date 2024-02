Ducati motocross: Teste com Cairoli em Mântua

A Ducati completou um teste com o novo projeto de motocross em condições muito especiais na pista de Mântua, onde alguns dos melhores ases do campeonato do mundo ainda estavam a brincar no domingo.

O fabricante italiano de culto Ducati alugou o antigo circuito de GP em Mantova na segunda-feira e realizou um teste privado com o seu novo projeto de motocross. Os pilotos foram o ícone do MX italiano Tony Cairoli e o piloto de testes Alessandro Lupino, ambos contratados no outono.





Os utilizadores do Speedweek sabem: Cairoli e Lupino já estiveram presentes no domingo no Campeonato Italiano de MX em Mântua e tiveram de responder a inúmeras perguntas. Facto interessante: Apesar de o tempo na Lombardia ter estado perfeito e como pedido, a Ducati não tinha a pista preparada para o teste. Cairoli e Lupino completaram as suas voltas na areia extremamente esburacada de domingo, pelo que as primeiras voltas dos dois ases foram mais como uma sessão de testes.





Desta vez, a Ducati já tinha trazido quatro motos, duas para cada um dos dois protagonistas , e foi fácil notar a diferença: as motos de Cairoli estavam decoradas com autocolantes da sua linha de roupa pessoal RACR . Cairoli caiu por breves instantes na zona dos loops na secção final da pista, na curva em gancho, onde Liam Everts também foi forçado a sair da sua KTM por um piloto em volta no domingo .





A propósito, o chefe do projeto MX, Paolo Ciabatti, também se deslocou a Mântua, especialmente para observar os ombros da equipa com Martino Bianchi , onde se podiam ver cabos e sensores adicionais numa das motos, na área da matrícula e do guarda-lamas dianteiro. O serviço técnico da Showa também esteve no local em Mântua , uma vez que os amortecedores das rodas traseiras foram substituídos várias vezes durante o teste .