Jeffrey Herlings (KTM) : Le Tour d'Italie comme répétition générale

Le championnat du monde de motocross débute le 10 mars avec le Grand Prix de Patagonie. Jeffrey Herlings n'a pas encore fait parler de lui. Il sera également absent ce week-end lors du motocross international de Somieres, dans le sud de la France, où s'aligne notamment l'équipe d'usine Kawasaki avec la nouvelle recrue suisse Jeremy Seewer (29 ans) et le vétéran Romain Febvre (31 ans).

Au lieu de cela, le quintuple champion du monde continue à se préparer en privé pour la nouvelle saison. Après un séjour intensif en Espagne, "The Bullet" s'est rendu ces jours-ci en Italie. Ces derniers jours, le Néerlandais de 29 ans s'est rendu sur plusieurs pistes de course complètement différentes, dosant volontairement le terrain mou et le terrain dur. Des exercices de départ étaient également à l'ordre du jour.

Herlings et son équipe ont fait étape en Italie sur le circuit du Grand Prix d'Ottobiano, près de Pavie, qui est très sablonneux et présente parfois des ornières très profondes. Le vendredi, Herlings a encore roulé sur l'ancienne piste du Grand Prix de Malpensa, aux portes de Milan, près de l'aéroport, avec de longues montées et descentes. Il s'apprête maintenant à disputer sa première course de l'année civile 2024.

Ces débuts auront lieu le week-end prochain à Hawkstone Park, une classique internationale britannique de printemps. Les coéquipiersdeHerlings en MX2, Andrea Adamo (20 ans) et Liam Everts (19 ans), y serontégalement présents. Et Herlings rencontrera également les deux as de l'usine Kawasaki, Febvre et Herlings, dans la catégorie 450. Mais il n'y aura pas de confrontation directe entre Herlings et Tim Gajser (27 ans), le surdoué du HRC-Honda, avant le début du championnat du monde.