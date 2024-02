Jeffrey Herlings (KTM): Il Giro d'Italia come prova generale

L'asso olandese della KTM Jeffrey Herlings ha trascorso gli ultimi giorni in Italia per prepararsi intensamente alla nuova stagione MXGP e affronterà la competizione per la prima volta la prossima settimana.

Il Campionato mondiale di motocross prende il via il 10 marzo con il Gran Premio di Patagonia. Jeffrey Herlings non si è ancora fatto sentire. Mancherà anche questo fine settimana al motocross internazionale di Somieres, nel sud della Francia, dove gareggerà anche il team Kawasaki works con il nuovo arrivato svizzero Jeremy Seewer (29) e il veterano Romain Febvre (31).

Il cinque volte campione del mondo sta invece continuando i suoi preparativi privati per la nuova stagione. Dopo un intenso soggiorno in Spagna, "The Bullet" si è recato in questi giorni in Italia. Negli ultimi giorni, il ventinovenne olandese è stato ospite di numerosi circuiti di gara completamente diversi, bilanciando deliberatamente superfici morbide e dure. Anche gli esercizi di partenza erano all'ordine del giorno.

Una tappa in Italia per Herlings e il suo equipaggio è stata il circuito del Gran Premio di Ottobiano, vicino a Pavia, che è molto sabbioso e in alcuni punti presenta solchi molto profondi. Venerdì Herlings ha poi corso sull'ex circuito del Gran Premio di Malpensa, alle porte di Milano, vicino all'aeroporto, con le sue lunghe salite e discese. La sua prima gara nell'anno solare 2024 è ormai alle porte.

Il debutto avverrà il prossimo fine settimana in occasione della classica di primavera britannica a Hawkstone Park. Anche i compagni di squadradiHerlings nella MX2, Andrea Adamo (20) e Liam Everts (19), parteciperanno alla gara. Herlings incontrerà anche i due assi della Kawasaki Febvre e Herlings nella classe 450cc. Tuttavia, non ci sarà un confronto diretto tra Herlings e il pilota HRC Honda Tim Gajser (27) prima dell'apertura del campionato mondiale.