Jeffrey Herlings (KTM): Volta a Itália como ensaio geral

O Campeonato do Mundo de Motocross arranca a 10 de março com o Grande Prémio da Patagónia. Jeffrey Herlings ainda não fez sentir a sua presença. Também não estará presente este fim de semana no motocross internacional em Somieres, no sul de França, onde a equipa de trabalho da Kawasaki, com o recém-chegado suíço Jeremy Seewer (29) e o veterano Romain Febvre (31), também irá competir.

Em vez disso, o pentacampeão mundial continua a sua preparação privada para a nova época. Depois de uma estadia intensiva em Espanha, "The Bullet" viajou para Itália nos últimos dias. Nos últimos dias, o holandês de 29 anos participou como convidado em várias pistas de corrida completamente diferentes, equilibrando deliberadamente superfícies macias e duras. Os exercícios de arranque também estiveram na ordem do dia.

Uma paragem em Itália para Herlings e a sua equipa foi o circuito do Grande Prémio de Ottobiano, perto de Pavia, que é muito arenoso e tem sulcos muito profundos em alguns locais. Na sexta-feira, Herlings correu na antiga pista do Grande Prémio em Malpensa, nos arredores de Milão, perto do aeroporto, com as suas longas secções de subida e descida. A sua primeira corrida no ano civil de 2024 está agora ao virar da esquina.

Esta estreia terá lugar no próximo fim de semana no clássico internacional de primavera britânico em Hawkstone Park. Os companheiros de equipadeHerlings na categoria MX2, Andrea Adamo (20) e Liam Everts (19),também vão competir na prova. E Herlings também vai encontrar os dois ases de fábrica da Kawasaki, Febvre e Herlings, na classe de 450cc. No entanto, não haverá um confronto direto entre Herlings e o piloto da HRC Honda Tim Gajser (27) antes da abertura do Campeonato do Mundo.