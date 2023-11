Después del WRC es antes del rally de enero

Un increíble rally de otoño con muchos miles de aficionados en Dobersberg y, con el transnacional Rallye de Europa Central, de nuevo una prueba del WRC en Austria desde 1973, que fue asaltada oficialmente por 125.000 espectadores el pasado fin de semana junto con la República Checa y Alemania. Los organizadores del LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, que se celebrará del 5 al 7 de enero del año que viene y que ya está ganando adeptos, esperan mantener este auge.

De hecho, el tradicional inicio de temporada del Campeonato Austriaco de Rallyes en Freistadt tiene mucho en común con el pasado espectáculo del WRC. No sólo el lugar de celebración, en el Mühlviertel, y no sólo el entusiasmo por los rallies que reina allí de todos modos. También hubo algunas similitudes en términos de personal. El ganador del WRC2 del Rally de Europa Central Adrien Formeaux en el Ford Fiesta Rally2, por ejemplo, es el actual campeón defensor en Freistadt. Los jefes de seguridad de Jännerrallye, Martin Zurhoff y Berthold Berger, también estuvieron en un coche de avanzadilla en la ronda del WRC, al igual que el director de carrera de Jännerrallye, Martin Dohr, y Julia Joham. Y por último, el director adjunto de carrera de Jännerrallye, Georg Höfer, también desempeñó esta importante función para la sección austriaca de los fuegos artificiales del WRC.

La visión de Georg Höfer sobre el Campeonato del Mundo de Rallyes es tan inspiradora como perspicaz. "Fue realmente fascinante conocer el trabajo en una prueba del campeonato del mundo y ver la profesionalidad con la que se organiza. Por otro lado, también me di cuenta de que hacemos muchas cosas bien aquí en Austria en términos de organización y que en realidad estamos muy bien posicionados en términos de personal en todas las pruebas del campeonato nacional."

En el próximo rally de enero, que podrá contar de nuevo con dos importantes patrocinadores principales, LKW Friends on the Road y Wimberger, la sala de exposiciones de Freistadt volverá a ser el epicentro. La presentación de los pilotos, conducida por la voz del rally Peter Bauregger, volverá a ser celebrada allí por una gran multitud, al igual que la ceremonia final de entrega de premios. Y entre medias, los sedientos y hambrientos aficionados tendrán siempre en el hall las últimas noticias sobre el desarrollo del rally. (Rally de enero)