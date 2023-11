Après le championnat du monde, avant le rallye de janvier

Un incroyable rallye d'automne avec des milliers de fans à Dobersberg et, pour la première fois depuis 1973, une manche du championnat du monde en Autriche, qui a officiellement attiré 125 000 spectateurs le week-end dernier, en comptant la République tchèque et l'Allemagne. Les organisateurs du LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, qui se déroulera du 5 au 7 janvier de l'année prochaine, espèrent maintenir cet engouement.

En effet, le traditionnel coup d'envoi de la saison du championnat national des rallyes autrichiens à Freistadt présente de nombreux points communs avec le spectacle du championnat du monde qui vient de se terminer. Il n'y a pas que le lieu dans le Mühlviertel et la passion pour le rallye qui y règne de toute façon. Il y a aussi des points communs au niveau du personnel. Le vainqueur WRC2 du Zentral Europa Rallye, Adrien Formeaux, au volant de sa Ford Fiesta Rally2, est par exemple le tenant du titre à Freistadt en tant que vainqueur actuel. Les chefs de la sécurité du Jännerrallye Martin Zurhoff et Berthold Berger étaient dans une voiture d'avance lors de la course WM, tout comme le directeur de course du Jännerrallye Martin Dohr et Julia Joham. Enfin, le directeur de course adjoint du Jännerrallye, Georg Höfer, a également exercé cette fonction importante pour la partie autrichienne du feu d'artifice du WRC.

Les aperçus de Georg Höfer sur le championnat du monde des rallyes sont aussi enthousiasmants que riches en enseignements. "C'était vraiment fascinant de découvrir le travail lors d'un événement du championnat du monde et de voir à quel point cela se déroule de manière professionnelle. D'un autre côté, j'ai aussi réalisé que chez nous, en Autriche, on fait beaucoup de choses correctement en matière d'organisation et que nous sommes effectivement très bien placés en termes de personnel pour toutes les épreuves du championnat national".

Lors du prochain rallye de janvier, qui peut à nouveau compter sur deux grands sponsors importants, LKW Friends on the Road et Wimberger, l'épicentre sera à nouveau le hall d'exposition de Freistadt. La présentation des pilotes, animée par la voix du rallye Peter Bauregger, y sera à nouveau célébrée par une foule immense, tout comme la remise des prix finale. Et entre-temps, les fans assoiffés et affamés trouveront toujours les dernières nouvelles sur le déroulement du rallye dans le hall. (Rallye de janvier)