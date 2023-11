Dopo il WRC è prima del rally di gennaio

Un incredibile rally autunnale con molte migliaia di appassionati a Dobersberg e, con il transnazionale Central Europe Rally, ancora una volta un evento WRC in Austria dal 1973, che è stato ufficialmente preso d'assalto da 125.000 spettatori lo scorso fine settimana insieme a Repubblica Ceca e Germania. Gli organizzatori dell'LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, che si terrà dal 5 al 7 gennaio del prossimo anno e che sta già facendo parlare di sé, sperano di mantenere questo boom.

In effetti, la tradizionale apertura della stagione del Campionato austriaco di rally a Freistadt ha molto in comune con il passato spettacolo del WRC. Non solo la sede nel Mühlviertel e non solo l'entusiasmo rallystico che comunque prevale. Ci sono state anche alcune somiglianze in termini di personale. Il vincitore WRC2 del Central Europe Rally Adrien Formeaux su Ford Fiesta Rally2, ad esempio, è l'attuale campione in carica a Freistadt. Anche i responsabili della sicurezza di Jännerrallye, Martin Zurhoff e Berthold Berger, erano presenti con un'auto in anticipo al round WRC, così come il direttore di gara di Jännerrallye Martin Dohr e Julia Joham. Infine, anche il vice direttore di gara di Jännerrallye Georg Höfer ha svolto questa importante funzione per la sezione austriaca dei fuochi d'artificio del WRC.

Le intuizioni di Georg Höfer sul Campionato del Mondo Rally sono tanto stimolanti quanto perspicaci. "È stato davvero affascinante conoscere il lavoro di un evento del campionato mondiale e vedere quanto sia organizzato in modo professionale. D'altra parte, mi sono anche reso conto che qui in Austria facciamo molte cose in termini di organizzazione e che siamo davvero ben posizionati in termini di personale in tutti gli eventi del campionato nazionale".

Al prossimo rally di gennaio, che potrà contare ancora una volta su due importanti sponsor principali, LKW Friends on the Road e Wimberger, il padiglione espositivo di Freistadt sarà ancora una volta l'epicentro. La presentazione dei piloti, condotta dalla voce dei rally Peter Bauregger, sarà ancora una volta celebrata da una grande folla, così come la cerimonia di premiazione finale. E nel frattempo, i fan assetati e affamati avranno sempre le ultime notizie sull'andamento del rally nella hall. (Rally di gennaio)