Depois do WRC é antes do rali de janeiro

Um incrível rali de outono com muitos milhares de adeptos em Dobersberg e, com o rali transnacional da Europa Central, uma vez mais uma prova do WRC na Áustria desde 1973, que foi oficialmente invadida por 125.000 espectadores no fim de semana passado, juntamente com a República Checa e a Alemanha. Os organizadores do LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, que se realizará de 5 a 7 de janeiro do próximo ano e que já está a ganhar terreno, esperam manter este boom.

De facto, a tradicional abertura da época do Campeonato Austríaco de Ralis em Freistadt tem muito em comum com o anterior espetáculo do WRC. Não só o local da prova, em Mühlviertel, mas também o entusiasmo que aí reina. Houve também algumas semelhanças em termos de pessoal. O vencedor do WRC2 do Rali da Europa Central, Adrien Formeaux, no Ford Fiesta Rally2, por exemplo, é o atual campeão em Freistadt. Os chefes de segurança da Jännerrallye, Martin Zurhoff e Berthold Berger, também estiveram num carro avançado na ronda do WRC, tal como o diretor de prova da Jännerrallye, Martin Dohr, e Julia Joham. E, finalmente, o diretor de prova adjunto de Jännerrallye, Georg Höfer, também desempenhou esta importante função para a secção austríaca do WRC.

Os conhecimentos de Georg Höfer sobre o Campeonato do Mundo de Ralis são tão inspiradores como perspicazes. "Foi realmente fascinante conhecer o trabalho num evento do campeonato do mundo e ver como é organizado de forma profissional. Por outro lado, também me apercebi de que fazemos muitas coisas bem aqui na Áustria em termos de organização e que estamos, de facto, muito bem posicionados em termos de pessoal em todas as provas do campeonato nacional."

No próximo rali de janeiro, que contará mais uma vez com dois importantes patrocinadores, a LKW Friends on the Road e a Wimberger, o salão de exposições de Freistadt voltará a ser o epicentro. A apresentação dos pilotos, apresentada pela voz do rali Peter Bauregger, será mais uma vez celebrada por uma grande multidão, tal como a cerimónia final de entrega de prémios. E, pelo meio, os fãs sedentos e esfomeados terão sempre as últimas notícias sobre a evolução do rali no salão. (Rali de janeiro)