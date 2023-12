Rally de enero con un auténtico espectáculo invernal en la nieve De Toni Hoffmann Höfer La llegada del invierno en Alta Austria hace latir más rápido los corazones de los aficionados y participantes del Truck Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger del 5 al 7 de enero en Freistadt. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Si está de viaje por el Mühlviertel de Alta Austria y es un amante del invierno, allí encontrará su propio país de las maravillas. Si además es aficionado al automovilismo, añorará el periodo comprendido entre el 5 y el 7 de enero. Las condiciones actuales de la nieve en las emblemáticas especiales de la 37ª LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger en la zona de Freistadt sólo pueden describirse como absolutamente perfectas para cualquier entusiasta del drifting.



"El 25 por ciento de las especiales desde el Arena Königswiesen hasta el Arena Lasberg, el Sportarena Liebenau y el Klausner Arena Schönau son un sueño blanco para los pilotos", afirma entusiasmado el miembro organizador y director adjunto del rally Georg Höfer. "En el shakedown de Windhaag, que se podrá conducir el día de la inauguración de 9.00 a 13.30 horas, tenemos dos tramos de grava en el interior. Actualmente tenemos que despejarlas. Porque hay 40 centímetros de nieve en ellos".



Höfer cree firmemente en la posibilidad de que el invierno se mantenga firme en el Mühlviertel durante el inicio del campeonato nacional. "La previsión para los próximos 14 días de invierno al menos se mantiene sin cambios. Tendremos que esperar y ver, pero si se mantiene el frío, todos podemos esperar un emocionante espectáculo sobre la nieve".



Para todos los aficionados que han estado esperando ansiosamente las entradas para el LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, se acerca el final del sufrimiento. A partir del próximo lunes, 11 de diciembre, los pases para el rally, que hasta ahora sólo podían adquirirse en línea en la tienda online de Jännerrallye, también estarán disponibles en todos los puntos de venta pertinentes. Un pase para los tres días de carrera cuesta 34 euros. También hay disponibles entradas sueltas a un precio de 15 euros. Sin embargo, sólo estarán disponibles el día deseado en los respectivos puntos de acceso del WP. (Rally de enero)