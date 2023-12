Rallye de janvier avec un véritable spectacle hivernal dans la neige

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Höfer

Les amateurs d'hiver qui se promènent actuellement dans le Mühlviertel, en Haute-Autriche, y trouveront leur propre pays des merveilles. Les fans de sport automobile attendront avec impatience la période du 5 au 7 janvier. En effet, l'enneigement actuel des épreuves spéciales cultes du 37e LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger dans la région de Freistadt ne peut être qualifié que d'absolument parfait pour tout passionné de drift.



"25 pour cent des sections de classement, de l'Arena Königswiesen à l'Arena Lasberg, de la Sportarena Liebenau à la Klausner Arena Schönau, se présentent comme un rêve blanc pour les pilotes", s'enthousiasme Georg Höfer, membre de l'organisation et directeur adjoint du rallye. "Sur le shakedown de Windhaag, qui peut être parcouru le jour de l'ouverture de 9h à 13h30, nous avons deux tronçons de gravier. Nous devrions actuellement les dégager. Parce qu'il y a 40 centimètres de neige dessus".



Höfer croit dur comme fer à la possibilité que l'hiver ait une emprise sur le Mühlviertel, même pendant le début du championnat d'État. "Les prévisions pour les 14 prochains jours d'hiver sont au moins maintenues. Nous devons attendre le reste, mais si le froid persiste, nous pouvons tous nous réjouir d'un spectacle captivant sur la neige".



Pour tous les fans qui attendent déjà avec impatience des billets pour le LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, la fin du calvaire approche. En effet, à partir du lundi 11 décembre prochain, les passes de rallye, qui ne pouvaient jusqu'à présent être achetés que par Internet dans la boutique en ligne du Jännerrallye, seront également disponibles dans tous les points de vente compétents. Un pass pour les trois jours de course coûte 34 euros. Des billets individuels au prix de 15 euros sont également disponibles. Ils ne sont toutefois disponibles que le jour souhaité, aux points d'accès WP correspondants. (Rallye de janvier)