Raduno di gennaio con un vero e proprio spettacolo invernale sulla neve

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Höfer L'inizio dell'inverno in Alta Austria fa battere i cuori degli appassionati e dei partecipanti al Truck Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger dal 5 al 7 gennaio a Freistadt. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Se state attraversando il Mühlviertel dell'Alta Austria e siete amanti dell'inverno, troverete il vostro personale paese delle meraviglie. Se siete anche appassionati di sport motoristici, non vedrete l'ora che arrivi il periodo dal 5 al 7 gennaio. Le attuali condizioni di neve sulle iconiche prove speciali del 37° LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger nell'area di Freistadt possono essere descritte solo come assolutamente perfette per qualsiasi appassionato di drifting.



"Il 25% delle prove speciali dall'Arena Königswiesen all'Arena Lasberg, alla Sportarena Liebenau e alla Klausner Arena Schönau sono un sogno bianco per i piloti", spiega entusiasta il membro dell'organizzazione e vice direttore del rally Georg Höfer. "Sullo shakedown di Windhaag, che potrà essere percorso il giorno dell'inaugurazione dalle 9.00 alle 13.30, abbiamo due tratti di ghiaia all'interno. Al momento dobbiamo sgomberarli. Perché ci sono 40 centimetri di neve".



Höfer crede fermamente nelle possibilità che l'inverno mantenga una presa salda sulla regione del Mühlviertel durante l'inizio del campionato nazionale. "Le previsioni per i prossimi 14 giorni di inverno rimangono invariate. Dovremo aspettare e vedere, ma se rimarrà freddo, potremo tutti aspettarci uno spettacolo emozionante sulla neve".



Per tutti gli appassionati che hanno atteso con ansia i biglietti per il LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, si avvicina la fine della sofferenza. Da lunedì prossimo, 11 dicembre, i pass per il rally, che finora potevano essere acquistati solo online nel negozio online dello Jännerrallye, saranno disponibili anche presso tutti i punti vendita interessati. Un pass per tutti e tre i giorni di gara costa 34 euro. Sono disponibili anche biglietti singoli al prezzo di 15 euro. Tuttavia, questi sono disponibili solo nel giorno desiderato presso i rispettivi punti di accesso WP. (Rally di gennaio)