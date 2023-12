Rali de janeiro com um verdadeiro espetáculo de inverno na neve

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Höfer O início do inverno na Alta Áustria faz bater mais forte o coração dos adeptos e participantes do Truck Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, de 5 a 7 de janeiro, em Freistadt. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Se está atualmente a viajar pelo Mühlviertel da Alta Áustria e é um amante do inverno, vai encontrar aí o seu próprio país das maravilhas. Se também for um fã de desportos motorizados, vai ansiar pelo período de 5 a 7 de janeiro. As actuais condições de neve nas icónicas etapas especiais da 37ª LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, na zona de Freistadt, só podem ser descritas como absolutamente perfeitas para qualquer entusiasta de drifting.



"25 por cento das etapas especiais, desde a Arena Königswiesen até à Arena Lasberg, à Sportarena Liebenau e à Klausner Arena Schönau, são um sonho branco para os pilotos", entusiasma-se Georg Höfer, membro da organização e diretor adjunto do rali. "No shakedown do Windhaag, que pode ser percorrido no dia de abertura, das 9h00 às 13h30, temos duas secções de gravilha no interior. Atualmente, temos de as limpar. Porque há 40 centímetros de neve nelas".



Höfer acredita plenamente na possibilidade de o inverno se manter firme em Mühlviertel durante o início do campeonato nacional. "As previsões para os próximos 14 dias de inverno, pelo menos, mantêm-se inalteradas. Temos de esperar para ver, mas se o frio se mantiver, podemos esperar um espetáculo emocionante na neve."



Para todos os fãs que esperam ansiosamente pelos bilhetes para o LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, o fim do sofrimento está a aproximar-se. A partir da próxima segunda-feira, 11 de dezembro, os passes para o rali, que até agora só podiam ser adquiridos online na loja online da Jännerrallye, estarão também disponíveis em todos os pontos de venda relevantes. O passe para os três dias de prova custa 34 euros. Os bilhetes simples também estão disponíveis a um preço de 15 euros. No entanto, estes só estão disponíveis no dia pretendido, nos respectivos pontos de acesso do WP. (Rali de janeiro)