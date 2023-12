El "Sr. Jännerrallye" de nuevo en el punto de mira

Franz Wittmann, 12 veces campeón nacional, vuelve a poner en marcha su legendario coche ganador, el Audi, para la emisora privada LT 1 de Linz y como animador del camión Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger.

FW: las iniciales de uno de los pilotos nacionales de rally más dotados. Y la combinación de ambas hace soñar a los aficionados al automovilismo de la generación anterior con el triunfo de Franz Wittmann en el monstruo de la tracción total conocido como Audi Quattro.

"Cuando Franz Wittmann ganó el Jännerrallye en 1981 y los tres años siguientes con el Quattro, fue un hito en la historia de esta prueba reina. La potencia y la fuerza que irradiaba este coche eran sencillamente increíbles", afirma todavía hoy con entusiasmo Wolfgang Irrer. En aquella época aún era un jovencito, pero ahora tiene el honor de volver atrás en el tiempo como director deportivo de la cadena privada LT 1, con sede en Linz. "Gracias al mecenas privado Johann Holzmüller, que aún conserva viejos Audi Urqattros en su garaje de Nondorf (Baja Austria), se nos ocurrió la idea de revivir escenas de entonces y reproducirlas en nuestra emisora como calentamiento ideal para el LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger. Helmut Deimel, conocido cineasta de rallies y conocedor de Wittmann, también dispone de imágenes históricas. Franz Wittmann aceptó de inmediato y se fijó el día de rodaje del próximo sábado en el Waldviertel". Por supuesto, esta no será la única contribución de Wittmann al Jännerrallye 2024.

Mientras que su hijo Franz Wittmann Jr. participará durante los tres días de la carrera en paseos VIP con copilotos atrevidos en un Toyota GR Yaris, el "Sr. Jännerrallye" Franz Wittmann Sr. presentará sus respetos el último día en el recinto ferial de Freistadt. Allí será uno de los destacados presentadores de trofeos en la ceremonia de entrega de premios.

Franz Wittmann y el rally de enero

A sus 73 años, este ciudadano de la Baja Austria, natural de Adamstal, en Ramsau, ha ganado en diez ocasiones esta tradicional prueba, siempre a principios de temporada. El doce veces campeón nacional de rallies celebró su primer éxito en el Mühlviertel en 1975 y el último en 2003, tras lo cual Wittmann no ha vuelto a competir en un coche de rallies. Al final de su carrera, sus estadísticas incluyen una victoria en el WRC en Nueva Zelanda y otras setenta y nueve victorias generales en diversos rallies por toda Europa.

El punto álgido en cuanto a salidas en el Jännerrallye tuvo lugar en 1981. Wittmann fue invitado a una gravera de Alemania para realizar una prueba. Allí le observó el gran diseñador austriaco Ferdinand Piech, responsable del nuevo Audi Quattro con tracción a las cuatro ruedas. Tras la prueba, se acercó a Wittmann y le preguntó si podía ganar el rally de enero, que pretendía ser una prueba para el Rally de Montecarlo. Con una buena dosis de confianza en sí mismo, Wittmann respondió: "Señor Piech, no tengo ningún problema y creo que puedo ganar".

Tres semanas más tarde, Piech dio luz verde a Wittmann para celebrar el estreno mundial del nuevo Audi Quattro en el Rally de enero, en presencia de 167 periodistas internacionales. La única preocupación de Wittmann, como él mismo dijo, era no cometer ningún error. Lo consiguió y, junto con su copiloto, el Dr. Kurt Nestinger, ganó el rally para él y para Audi con una fabulosa ventaja de veinte minutos sobre el resto de la competición.

Wittmann describió este éxito como uno de los más importantes de su exitosa carrera, junto con la victoria en el campeonato del mundo en Nueva Zelanda. En la actualidad, Wittmann se dedica casi exclusivamente al golf y, junto con su familia, dirige los campos de Adamstal, en Baja Austria, y de Ramsau, en Schladming (Estiria). También fue Presidente de la Asociación Austriaca de Golf de 2006 a 2013.

