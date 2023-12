"Mr. Jännerrallye" à nouveau sous les feux de la rampe

Pour la chaîne de télévision privée LT 1 de Linz et en tant qu'animateur du LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, Franz Wittmann, 12 fois champion national, allume une nouvelle fois sa légendaire voiture de vainqueur, l'Audi

FW - ce sont les initiales de l'un des pilotes de rallye les plus doués de notre pays. Et la combinaison des deux fait rêver les fans de sport automobile de l'ancienne génération à la conquête de Franz Wittmann au volant de l'Audi Quattro, un monstre à quatre roues motrices.

"Lorsque Franz Wittmann a gagné le Jännerrallye en 1981 et les trois années suivantes avec la Quattro, ce fut une étape importante dans l'histoire de cette manifestation de haut niveau. La puissance et la force que dégageait cette voiture étaient tout simplement fabuleuses", s'enthousiasme encore aujourd'hui Wolfgang Irrer. Encore jeune à l'époque, il a aujourd'hui l'honneur, en tant que directeur sportif de la chaîne de télévision privée LT 1 de Linz, de remonter le temps. "Grâce au mécène privé Johann Holzmüller, qui possède encore de vieilles Audi Urqattros dans son garage de Nondorf, en Basse-Autriche, nous avons eu l'idée de faire revivre des scènes de l'époque et de les diffuser sur notre chaîne comme échauffement idéal pour le LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger. Helmut Deimel, célèbre cinéaste de rallye et intime de Wittmann, a également fourni des images historiques. Franz Wittmann a immédiatement accepté et le jour du tournage, samedi prochain, dans le Waldviertel, était fixé". Ce ne sera pas la seule contribution de Wittmann au Jännerrallye 2024.

Tandis que son fils Franz Wittmann junior effectuera des trajets VIP avec des copilotes audacieux dans une Toyota GR Yaris pendant les trois jours de course, "Monsieur Rallye de janvier" Franz Wittmann senior rendra hommage au hall d'exposition de Freistadt le dernier jour. Il sera l'une des personnalités qui remettront les coupes lors de la remise des prix.

Franz Wittmann et le Jännerrrallye

Aujourd'hui âgé de 73 ans, ce Basse-Autriche originaire d'Adamstal dans la région de Ramsau a remporté cette manifestation traditionnelle, toujours en début de saison, à dix reprises. Le douzième champion national de rallye a fêté son premier succès dans le Mühlviertel en 1975 et son dernier en 2003, après quoi Wittmann n'est plus jamais remonté dans une voiture de rallye en compétition jusqu'à aujourd'hui. À la fin de sa carrière, il a remporté une manche du championnat du monde en Nouvelle-Zélande et soixante-dix-neuf autres victoires au classement général de différents rallyes dans toute l'Europe.

L'apogée absolue, en ce qui concerne les départs au rallye de janvier, s'est déroulée en 1981. Wittmann a été invité à un test dans une carrière de gravier en Allemagne. C'est là que le grand constructeur autrichien Ferdinand Piech, responsable de la nouvelle Audi Quattro à quatre roues motrices, l'a observé. Après le test, il a approché Wittmann et lui a demandé s'il pouvait gagner le rallye de janvier, qui devait servir de test pour le Rallye de Monte-Carlo. Avec une bonne dose de confiance en lui, Wittmann a répondu : "Monsieur Piech, cela ne me pose aucun problème et je me sens capable de gagner".

Trois semaines plus tard, Wittmann a reçu de Piech la promesse de fêter la première mondiale avec la nouvelle Audi Quattro au Rallye de janvier, en présence de 167 journalistes internationaux. La seule préoccupation de Wittmann était, selon ses propres termes, de ne pas faire d'erreur. Il y est parvenu et, avec son copilote, le Dr Kurt Nestinger, il a remporté le rallye pour lui-même et pour Audi avec une avance fabuleuse de vingt minutes sur le reste de la concurrence.

Wittmann a qualifié ce succès de l'un des plus importants de sa carrière, avec la victoire au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, Wittmann se consacre presque exclusivement au golf et gère avec sa famille les terrains de golf d'Adamstal en Basse-Autriche et de Ramsau à Schladming en Styrie. En parallèle, il a été président de la fédération autrichienne de golf de 2006 à 2013.

Toutes les informations sur www.jaennerrallye.at