Il "signor Jännerrallye" di nuovo sotto i riflettori

Il 12 volte campione nazionale Franz Wittmann mette in moto la sua leggendaria auto vincente, l'Audi, ancora una volta per l'emittente privata LT 1 di Linz e come cheerleader del truck Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger

FW - queste sono le iniziali di uno dei più talentuosi piloti di rally nazionali. E la combinazione di questi due elementi fa sognare gli appassionati di motorsport della vecchia generazione con il trionfo di Franz Wittmann nel mostro a trazione integrale noto come Audi Quattro.

"Quando Franz Wittmann vinse lo Jännerrallye nel 1981 e i tre anni successivi con la Quattro, fu una pietra miliare nella storia di questo evento di punta. La potenza e la forza che quest'auto emanava erano semplicemente incredibili", racconta ancora oggi Wolfgang Irrer. All'epoca ancora giovane, oggi ha l'onore di riportare indietro le lancette dell'orologio come responsabile dello sport dell'emittente privata LT 1 di Linz. "Grazie al mecenate privato Johann Holzmüller, che ha ancora delle vecchie Audi Urqattros nel suo garage di Nondorf, in Bassa Austria, abbiamo avuto l'idea di far rivivere le scene di allora e di trasmetterle sulla nostra emittente come riscaldamento ideale per la LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger. Sono disponibili anche filmati storici di Helmut Deimel, noto cineasta di rally e insider di Wittmann. Franz Wittmann ha accettato immediatamente e il giorno delle riprese, sabato prossimo nel Waldviertel, è stato fissato". Naturalmente, questo non sarà l'unico contributo di Wittmann allo Jännerrallye 2024.

Mentre suo figlio Franz Wittmann Jr. parteciperà a giri VIP con audaci copiloti a bordo di una Toyota GR Yaris per tutti e tre i giorni della gara, "Mr Jännerrallye" Franz Wittmann Sr. renderà omaggio alla giornata conclusiva nel padiglione espositivo di Freistadt. Sarà uno dei principali presentatori di trofei durante la cerimonia di premiazione.

Franz Wittmann e il rally di gennaio

L'ormai 73enne della Bassa Austria, originario di Adamstal a Ramsau, ha vinto questo tradizionale evento, sempre all'inizio della stagione, per un totale di dieci volte. Il dodici volte campione nazionale di rally ha festeggiato il suo primo successo nel Mühlviertel nel 1975 e l'ultimo nel 2003, dopo il quale Wittmann non ha più gareggiato con un'auto da rally. Alla fine della sua carriera, le sue statistiche includono una vittoria nel WRC in Nuova Zelanda e altre settantanove vittorie complessive in vari rally in tutta Europa.

L'apice assoluto in termini di partenze al Jännerrallye si è verificato nel 1981. Wittmann fu invitato in una cava di ghiaia in Germania per un test. Lì fu osservato dal grande designer austriaco Ferdinand Piech, responsabile della nuova Audi Quattro a trazione integrale. Dopo il test, Piech si rivolse a Wittmann e gli chiese se fosse in grado di vincere il rally di gennaio, che doveva servire da test per il Rally di Monte Carlo. Con una buona dose di fiducia in se stesso, Wittmann rispose: "Signor Piech, non ho problemi e credo di poter vincere".

Tre settimane dopo, Piech diede a Wittmann il via libera per celebrare l'anteprima mondiale della nuova Audi Quattro al Rally di gennaio, alla presenza di 167 giornalisti internazionali. L'unica preoccupazione di Wittmann, come disse lui stesso, era quella di non commettere errori. Ci è riuscito e, insieme al suo copilota Dr. Kurt Nestinger, ha vinto il rally per sé e per l'Audi con un favoloso vantaggio di venti minuti sul resto della concorrenza.

Wittmann ha descritto questo successo come uno dei più importanti della sua fortunata carriera, insieme alla vittoria del campionato mondiale in Nuova Zelanda. Oggi Wittmann si dedica quasi esclusivamente al golf e, insieme alla sua famiglia, gestisce i campi da golf di Adamstal in Bassa Austria e di Ramsau a Schladming, in Stiria. È stato anche presidente dell'Associazione austriaca di golf dal 2006 al 2013.

Tutte le informazioni sono disponibili anche su www.jaennerrallye.at