O "Sr. Jännerrallye" de novo na ribalta

Franz Wittmann, 12 vezes campeão nacional, volta a ligar o seu lendário carro vencedor, o Audi, para a emissora privada LT 1 de Linz e como líder da claque do camião Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger

FW - estas são as iniciais de um dos mais talentosos pilotos de rali nacionais. E a combinação dos dois faz com que os fãs de desportos motorizados da geração mais velha sonhem com o triunfo de Franz Wittmann no monstro de tração integral conhecido como Audi Quattro.

"Quando Franz Wittmann venceu o Jännerrallye em 1981 e nos três anos seguintes com o Quattro, foi um marco na história deste evento de topo. A potência e a força que este carro irradiava eram simplesmente incríveis", entusiasma-se ainda hoje Wolfgang Irrer. Ainda jovem na altura, tem agora a honra de voltar atrás no tempo como diretor desportivo da emissora privada LT 1, sediada em Linz. "Graças ao mecenas privado Johann Holzmüller, que ainda tem velhos Audi Urqattros na sua garagem em Nondorf, na Baixa Áustria, tivemos a ideia de reviver cenas da época e depois passá-las na nossa estação como um aquecimento ideal para o LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger. Também estão disponíveis imagens históricas do conhecido realizador de filmes de ralis e membro da Wittmann, Helmut Deimel. Franz Wittmann concordou imediatamente e o dia das filmagens, no próximo sábado, em Waldviertel, foi marcado". Naturalmente, esta não será a única contribuição de Wittmann para o Jännerrallye 2024.

Enquanto o seu filho Franz Wittmann Jr. participará em passeios VIP esgotados com audazes co-pilotos num Toyota GR Yaris ao longo dos três dias da corrida, o "Sr. Jännerrallye" Franz Wittmann Sr. prestará a sua homenagem no último dia do salão de exposições de Freistadt. Será um dos principais apresentadores de troféus na cerimónia de entrega de prémios.

Franz Wittmann e o rali de janeiro

Com 73 anos, o austríaco de Adamstal, em Ramsau, venceu dez vezes esta prova tradicional, sempre no início da época. O doze vezes campeão nacional de ralis celebrou o seu primeiro sucesso no Mühlviertel em 1975 e o último em 2003, após o que Wittmann nunca mais competiu num carro de ralis. No final da sua carreira, as suas estatísticas incluem uma vitória no WRC na Nova Zelândia e mais setenta e nove vitórias à geral em vários ralis por toda a Europa.

O ponto alto absoluto em termos de partidas no Jännerrallye teve lugar em 1981. Wittmann foi convidado para um teste numa cascalheira na Alemanha. Aí foi observado pelo grande designer austríaco Ferdinand Piech, responsável pelo novo Audi Quattro com tração às quatro rodas. Após o teste, aproximou-se de Wittmann e perguntou-lhe se poderia vencer o rali de janeiro, que servia de teste para o Rali de Monte Carlo. Com uma boa dose de auto-confiança, Wittmann respondeu: "Sr. Piech, não tenho qualquer problema com isso e acredito que posso ganhar."

Três semanas mais tarde, Piech dá luz verde a Wittmann para celebrar a estreia mundial do novo Audi Quattro no Rali de janeiro, na presença de 167 jornalistas internacionais. A única preocupação de Wittmann, como ele próprio disse, era não cometer um erro. Conseguiu fazê-lo e, juntamente com o seu copiloto Dr. Kurt Nestinger, ganhou o rali para si e para a Audi com uma fabulosa vantagem de vinte minutos sobre o resto da competição.

Wittmann descreveu este êxito como um dos mais importantes da sua carreira de grande sucesso, a par da vitória no campeonato do mundo na Nova Zelândia. Atualmente, Wittmann dedica-se quase exclusivamente ao golfe e, juntamente com a sua família, dirige os campos de golfe de Adamstal, na Baixa Áustria, e de Ramsau, em Schladming, na Estíria. Foi também Presidente da Associação Austríaca de Golfe de 2006 a 2013.

Todas as informações podem ser consultadas em www.jaennerrallye.at