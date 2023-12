Jännerrallye: El Código CRR garantiza un alto nivel de interés De Toni Hoffmann RRC Desde 2020, la Copa Regional de Rallyes es una cooperación entre el LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger y el Rally Česky Krumlov de la República Checa. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

En esta ocasión, 21 equipos aprovecharon la oportunidad de tomar la salida con descuento en ambos eventos. ORM, ORC, HRM, HRC, ARC, WRC, ERC, ERT, EHRC etc etc . . Abreviaturas con las que todo aficionado a los rallies está familiarizado, o debería estarlo. Como muestra el extracto detallado de la lista de códigos específicos de la categoría, ningún otro deporte en el mundo tiene más abreviaturas que el rally. Desde 2020, el término RRC se ha añadido a esta lista, especialmente para el Jännerrallye.



Las tres letras significan Copa Regional de Rallyes. Una competición transfronteriza que surgió de la cooperación entre los Amigos de LKW en la carretera Jännerrallye powered by Wimberger y el Rally Česky Krumlov en la República Checa, a 50 kilómetros de Freistadt, y que ha sido popular entre los conductores desde entonces. Por una cuota de inscripción conjunta de 1.250 euros, se pueden correr ambos rallyes, lo que supone un ahorro de casi el 30% en comparación con las inscripciones individuales.



En cuanto a las especiales, los dos rallies son muy parecidos. La especial de Windhaag del Jännerrallye, por ejemplo, está a sólo dos kilómetros en línea recta de la especial checa de Malonty, donde el equipo local de BRR, formado por Julian Wagner, Michael Lengauer y Kris Rosenberger, realizará una prueba exhaustiva el 29 de diciembre.



Los espectadores austriacos ni siquiera tienen que viajar a la República Checa para vivir el Rally Krumlov los días 17 y 18 de mayo de 2024. El acceso es posible por Leopoldschlag o por Windhaag, cerca de Freistadt; se puede aparcar en Hammern, en la carretera comarcal de Maltsch, y desde allí solo hay cinco minutos a pie cruzando la frontera hasta el Malonty SS.



Los próximos Amigos de los camiones en la carretera Jännerrallye powered by Wimberger del 5 al 7 de enero también contarán con 21 equipos para la clasificación de la Copa Regional de Rallyes 2024, ocho de los cuales son pilotos austriacos: Michael Lengauer, Ernst Haneder, Martin Fischerlehner, Johann Seiberl, Manuel Wurm, Markus Steinbock, Patrik Affenzeller y Raphael Dirnberger. La rápida parrilla checa está encabezada por pilotos internacionales de primera fila como Filip Mares y Jan Cerny. Hermann Gaßner pisa el acelerador por Alemania. (Rally de enero)