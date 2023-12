Rallye de janvier : le Code RRC suscite un grand intérêt

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand RRC Depuis 2020, la Regional Rallye Cup est le fruit de la coopération entre le LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger et le Rallye Česky Krumlov en République tchèque. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Cette fois-ci, 21 équipes ont saisi l'opportunité de participer aux deux événements à un tarif préférentiel. ORM, ORC, HRM, HRC, ARC, WRC, ERC, ERT, EHRC etc etc . . . Des abréviations qui sont, ou devraient être, familières à tous les fans de rallye. En effet, comme le montre l'extrait détaillé de la liste des codes spécifiques à chaque catégorie, aucun sport au monde n'abrite autant d'abréviations que le rallye. Depuis 2020, le terme RRC a été ajouté au Rallye de janvier.



Ces trois lettres désignent la Regional Rallye Cup. Il s'agit d'une compétition transfrontalière née d'une coopération entre le LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger et le rallye Česky Krumlov en République tchèque, situé à 50 kilomètres de Freistadt, et dont les pilotes profitent volontiers depuis lors. En effet, pour un droit d'inscription commun de 1 250 euros, il est possible de participer aux deux rallyes, ce qui représente tout de même une économie de près de 30 % par rapport aux inscriptions individuelles.



En ce qui concerne les épreuves spéciales, les deux rallyes se sont très peu rapprochés. La spéciale de Windhaag du Jännerrallye, par exemple, n'est qu'à deux kilomètres à vol d'oiseau de la spéciale tchèque de Malonty, où l'équipe locale BRR, composée de Julian Wagner, Michael Lengauer et Kris Rosenberger, effectuera de nombreux essais le 29 décembre.



Les spectateurs autrichiens n'auront même pas besoin de se rendre en République tchèque pour assister directement au Rallye Krumlov des 17 et 18 mai 2024. L'accès est possible soit par Leopoldschlag, soit par Windhaag bei Freistadt, le stationnement peut se faire à Hammern, le long de la route départementale de Maltsch, et de là, il ne faut que cinq minutes de marche pour traverser la frontière et rejoindre le SP Malonty.



Le prochain LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, qui se déroulera du 5 au 7 janvier, réunira 21 équipes pour le classement de la Regional Rallye Cup 2024, dont huit pilotes autrichiens : Michael Lengauer, Ernst Haneder, Martin Fischerlehner, Johann Seiberl, Manuel Wurm, Markus Steinbock, Patrik Affenzeller et Raphael Dirnberger. Le peloton rapide des Tchèques est mené par des pilotes internationaux de premier plan comme Filip Mares et Jan Cerny. Hermann Gaßner est sur l'accélérateur pour l'Allemagne. (Rallye de janvier)