Jännerrallye: il codice RRC garantisce un alto livello di interesse

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco RRC Dal 2020, la Regional Rally Cup è una collaborazione tra il LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger e il Česky Krumlov Rally nella Repubblica Ceca. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Questa volta, 21 squadre hanno colto l'opportunità di partenze scontate in entrambi gli eventi. ORM, ORC, HRM, HRC, ARC, WRC, ERC, ERT, EHRC ecc. ecc. . Abbreviazioni che ogni appassionato di rally conosce, o dovrebbe conoscere. Come mostra l'estratto dettagliato dell'elenco dei codici specifici per categoria, nessun altro sport al mondo ha più abbreviazioni del rally. Dal 2020, il termine RRC è stato aggiunto a questo elenco, soprattutto per i Jännerrallye.



Le tre lettere stanno per Regional Rally Cup. Una competizione transfrontaliera nata dalla collaborazione tra gli Amici di LKW sulla strada Jännerrallye powered by Wimberger e il Česky Krumlov Rally nella Repubblica Ceca, a 50 chilometri da Freistadt, e da allora molto apprezzata dai piloti. Con una quota di iscrizione congiunta di 1.250 euro, è possibile partecipare a entrambi i rally, con un risparmio di quasi il 30% rispetto alle iscrizioni individuali.



Per quanto riguarda le prove speciali, i due rally sono molto simili tra loro. La prova speciale Windhaag dello Jännerrallye, ad esempio, dista solo due chilometri in linea d'aria dalla prova speciale ceca di Malonty, dove il team locale BRR composto da Julian Wagner, Michael Lengauer e Kris Rosenberger effettuerà una serie di test il 29 dicembre.



Gli spettatori austriaci non dovranno nemmeno recarsi nella Repubblica Ceca per vivere il Rally di Krumlov del 17/18 maggio 2024. L'accesso è possibile via Leopoldschlag o via Windhaag vicino a Freistadt, il parcheggio è disponibile a Hammern lungo la strada del distretto di Maltsch, e da lì è possibile attraversare il confine in soli cinque minuti a piedi fino alla Malonty SS.



L'imminente truck Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger dal 5 al 7 gennaio sarà utilizzato anche da 21 squadre per la classifica della Regional Rally Cup 2024, otto delle quali sono piloti austriaci: Michael Lengauer, Ernst Haneder, Martin Fischerlehner, Johann Seiberl, Manuel Wurm, Markus Steinbock, Patrik Affenzeller e Raphael Dirnberger. Il veloce schieramento ceco è guidato da piloti di fama internazionale come Filip Mares e Jan Cerny. Hermann Gaßner è sull'acceleratore per la Germania. (Rally di gennaio)