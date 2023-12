Jännerrallye: Código RRC assegura um elevado nível de interesse

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German RRC Desde 2020, a Taça Regional de Ralis tem sido uma cooperação entre o LKW Friends na estrada Jännerrallye powered by Wimberger e o Česky Krumlov Rally na República Checa. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Desta vez, 21 equipas aproveitaram a oportunidade para obter partidas com desconto em ambos os eventos. ORM, ORC, HRM, HRC, ARC, WRC, ERC, ERT, EHRC, etc., etc. . Abreviaturas que todos os adeptos dos ralis conhecem, ou deveriam conhecer. Como mostra o extrato detalhado da lista de códigos específicos por categoria, nenhum outro desporto no mundo tem mais abreviaturas do que os ralis. Desde 2020, o termo RRC foi acrescentado a esta lista, especialmente para o Jännerrallye.



As três letras representam a Taça Regional de Ralis. Uma competição transfronteiriça que surgiu de uma cooperação entre os Amigos LKW na estrada Jännerrallye alimentado por Wimberger e o Česky Krumlov Rally na República Checa, a 50 quilómetros de Freistadt, e tem sido popular entre os condutores desde então. Por uma taxa de inscrição conjunta de 1.250 euros, ambos os ralis podem ser conduzidos, o que resulta numa poupança de quase 30 por cento em comparação com as inscrições individuais.



No que diz respeito às provas especiais, os dois ralis estão muito próximos um do outro. A etapa especial Windhaag do Jännerrallye, por exemplo, fica apenas a dois quilómetros em linha reta da etapa especial checa Malonty, onde a equipa local da BRR, constituída por Julian Wagner, Michael Lengauer e Kris Rosenberger, irá testar exaustivamente no dia 29 de dezembro.



Os espectadores austríacos nem sequer têm de se deslocar à República Checa para assistir ao Rali de Krumlov de 17/18 de maio de 2024. O acesso é possível através de Leopoldschlag ou de Windhaag, perto de Freistadt. O estacionamento está disponível em Hammern, ao longo da estrada distrital de Maltsch, e daí são apenas cinco minutos a pé, atravessando a fronteira, até à Malonty SS.



O próximo camião Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, de 5 a 7 de janeiro, também será utilizado por 21 equipas para a classificação da Taça Regional de Ralis de 2024, oito das quais são pilotos austríacos: Michael Lengauer, Ernst Haneder, Martin Fischerlehner, Johann Seiberl, Manuel Wurm, Markus Steinbock, Patrik Affenzeller e Raphael Dirnberger. O rápido pelotão checo é liderado por pilotos internacionais de topo, como Filip Mares e Jan Cerny. Hermann Gaßner está no acelerador pela Alemanha. (Rali de janeiro)