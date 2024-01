Juego de puzzle en el Rally de enero de 2024

Las condiciones del LKW Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger volverán a ser un rompecabezas este año, y el del campeón nacional Simon Wagner ha sido revelado: volverá a conducir un Skoda Fabia RS Rally2.

El viernes por fin ha llegado el momento. La 37ª edición de Truck Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger comienza a las 15:00 horas con la primera especial en el Arena Lasberg. Los equipos están listos y han ultimado todos sus preparativos. Mientras que el conjunto BRR del campeón estatal récord Raimund Baumschlager con los mejores pilotos Julian Wagner, Michael Lengauer (ambos Skoda Fabia) y Kris Rosenberger (VW Polo) probaron con éxito directamente después de la frontera de Alta Austria en la República Checa a principios de semana, el piloto de ZM Racing Martin Fischerlehner tiene ahora el Ford Fiesta ganador del año pasado bajo control, al igual que Martin Rossgatterer y Luca Waldherr en su Citroën C3, se puede esperar con razón una feroz batalla por la victoria de nuevo en Freistadt. Sobre todo porque otro cuarteto de Skoda Fabia -el ex triunfador del Jännerrally Johannes Keferböck y los no menos veloces extranjeros Kristof Klausz de Hungría, Filip Mares de Eslovenia y Chris Ingram de Irlanda- son capaces de estar entre los primeros.

Ahora se ha desvelado el secreto sobre el pedigrí de pilotaje del hombre que probablemente tendrá que ser batido donde ha sido batido en cada una de sus salidas hasta ahora, pero que sin embargo llega a la carrera como máximo favorito. En realidad, el campeón de los tres últimos años, Simon Wagner, sigue sin ganar en el Jännerrallye, pero este año quiere corregir este error del sistema. Y, después de que hace poco se barajara incluso un cambio de marca, quiere volver a hacerlo con su exitoso equipo húngaro Eurosol y su exitoso coche Skoda del pasado. Tras durísimas negociaciones, un Fabia RS seguirá siendo el fiel compañero del piloto de Alta Austria en 2024.

Esto significa que quedan por responder dos preguntas fundamentales sobre el 37º Rally de Enero de la historia, que se celebrará del viernes 5 al domingo 7 de enero en Freistadt. En primer lugar: ¿Quién ganará? En segundo lugar: ¿Con qué tiempo?

Los meteorólogos intentan al menos resolver el segundo enigma. Para el sábado y el domingo, al menos esperan que nieve. El esplendor blanco, que confiere a la LKW Freinds on the Road Jännerrallye powered by Wimberger su carácter incomparable, vuelve a ser anhelado por los protagonistas. Al fin y al cabo, las masas de nieve que ya había en abundancia esta vez han sido devoradas sin piedad por el sol, el viento y la lluvia de los últimos días. "Pero eso no significa nada", dice la propiedad cinegética Simon Wagner. "Aquí, en el Mühlviertel, hemos experimentado a menudo cómo el tiempo puede cambiar completamente de un día para otro. Tanto en un sentido como en el otro".

Conclusión: Si ya sabe al cien por cien qué tiempo hará hoy y quién levantará al final el trofeo de ganador de la 37ª Truck Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger en la abarrotada sala de exposiciones de Freistadt, quizá debería jugar también a la lotería el domingo.

