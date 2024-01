Jeu d'énigmes au Rallye de janvier 2024

Les conditions du LKW Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger seront cette année encore un jeu d'énigmes, celui du champion d'Etat Simon Wagner est dévoilé, il conduira à nouveau une Skoda Fabia RS Rally2.

Vendredi, le moment est enfin venu. Le 37e LKW Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger s'ouvrira à 15 heures avec la première épreuve spéciale dans l'arène de Lasberg. Les équipes sont prêtes et ont terminé tous les préparatifs. Alors que l'équipe BRR du champion Raimund Baumschlager, avec ses pilotes de pointe Julian Wagner, Michael Lengauer (tous deux sur Skoda Fabia) et Kris Rosenberger (VW Polo), a effectué des essais concluants en début de semaine en République tchèque, juste après la frontière de Haute-Autriche, que le pilote ZM-Racing Martin Fischerlehner maîtrise désormais la Ford-Fiesta victorieuse de l'an dernier, tout comme Martin Rossgatterer et Luca Waldherr sur leurs Citroën C3, on peut s'attendre à une nouvelle lutte acharnée pour la victoire à Freistadt. D'autant plus qu'avec l'ancien triomphateur du Rallye du Danube Johannes Keferböck ou les non moins rapides étrangers Kristof Klausz (Hongrie), Filip Mares (Slovénie) et Chris Ingram (Irlande), un autre quatuor Skoda Fabia est en mesure de se mêler à la course en tête.

Le mystère est désormais levé sur la voiture de l'homme qu'il s'agit de battre là où il a été battu à chacun de ses départs jusqu'à présent et qui part pourtant en tête des favoris. Le champion des trois dernières années, Simon Wagner, n'a en effet pas encore gagné au Rallye de janvier, mais il veut corriger ce défaut du système cette année. Et ce, alors qu'un changement de marque avait même été évoqué récemment, avec son équipe hongroise Eurosol et sa voiture à succès du passé de la maison Skoda. Après d'âpres négociations, une Fabia RS sera la fidèle compagne du pilote de Haute-Autriche en 2024.

Deux questions élémentaires restent donc en suspens en ce qui concerne le 37e rallye de janvier de l'histoire, qui se déroulera du vendredi 5 au dimanche 7 janvier à Freistadt. Premièrement : qui va le gagner ? Deuxièmement : par quel temps ?

Les météorologues tentent au moins de résoudre la deuxième énigme. Ils annoncent au moins l'espoir d'avoir de la neige samedi et dimanche. Les protagonistes attendent avec impatience l'arrivée de la neige, qui donne au LKW Freinds on the Road Jännerrallye powered by Wimberger ses caractéristiques uniques. En effet, les masses de neige, qui étaient déjà bien présentes cette fois-ci, ont été impitoyablement englouties par le soleil, le vent et la pluie de ces derniers jours. "Mais cela ne veut rien dire", affirme Simon Wagner, l'objet de chasse, qui ne se laisse pas duper. "Nous avons déjà vu très souvent ici, dans le Mühlviertel, comment le temps peut complètement changer d'un jour à l'autre. Aussi bien dans un sens que dans l'autre".

Conclusion : celui qui sait aujourd'hui à cent pour cent comment la météo sera certainement et qui soulèvera à la fin la coupe du vainqueur du 37e LKW Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger dans le hall d'exposition plein à craquer de Freistadt, celui-là devrait peut-être aussi jouer au loto dimanche.

Toutes les informations sur www.jaennerrallye.at