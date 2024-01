Gioco di puzzle al Raduno di gennaio 2024

Anche quest'anno le condizioni del LKW Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger saranno un rompicapo e il campione nazionale Simon Wagner è stato svelato: sarà ancora una volta alla guida di una Skoda Fabia RS Rally2.

Venerdì è finalmente arrivato il momento. Il 37° Truck Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger si apre alle 15.00 con la prima prova speciale nell'Arena Lasberg. Le squadre sono pronte e hanno ultimato tutti i preparativi. Mentre l'ensemble BRR del campione statale record Raimund Baumschlager con i piloti di punta Julian Wagner, Michael Lengauer (entrambi Skoda Fabia) e Kris Rosenberger (VW Polo) ha testato con successo direttamente dopo il confine dell'Alta Austria nella Repubblica Ceca all'inizio della settimana, il pilota di ZM Racing Martin Fischerlehner ha ora sotto controllo la Ford Fiesta vincitrice dello scorso anno, così come Martin Rossgatterer e Luca Waldherr con la loro Citroen C3, è lecito aspettarsi una feroce battaglia per la vittoria anche a Freistadt. Tanto più che un altro quartetto di Skoda Fabia - l'ex trionfatore di Jännerrally Johannes Keferböck e i non meno veloci stranieri Kristof Klausz dall'Ungheria, Filip Mares dalla Slovenia e Chris Ingram dall'Irlanda - è in grado di essere tra i primi.

È stato tolto il segreto sul pedigree di guida di colui che probabilmente dovrà essere battuto dove è stato battuto in tutte le sue partenze finora, ma che comunque si presenta alla gara come il principale favorito. Il campione degli ultimi tre anni, Simon Wagner, è in realtà ancora senza vittorie allo Jännerrallye, ma quest'anno vuole correggere questo errore del sistema. E, dopo che di recente era stato ventilato un cambio di marca, vuole farlo di nuovo con il suo team ungherese di successo Eurosol e con la sua auto Skoda del passato. Dopo durissime trattative, una Fabia RS continuerà a essere la fedele compagna dell'Alto Austria nel 2024.

Ciò significa che restano aperte due domande fondamentali sul 37° Rally di gennaio, in programma da venerdì 5 a domenica 7 gennaio a Freistadt. Primo: chi vincerà? Secondo: con che tempo?

I meteorologi stanno cercando di risolvere almeno il secondo enigma. Per sabato e domenica sperano almeno nella neve. Il bianco splendore, che conferisce all'LKW Freinds on the Road Jännerrallye powered by Wimberger il suo carattere incomparabile, è ancora una volta desiderato dai protagonisti. Dopo tutto, le masse di neve che erano già presenti in abbondanza questa volta sono state divorate senza pietà dal sole, dal vento e dalla pioggia degli ultimi giorni. "Ma questo non significa nulla", dice il responsabile della caccia Simon Wagner. "Qui nel Mühlviertel abbiamo spesso sperimentato come il tempo possa cambiare completamente da un giorno all'altro. Sia in una direzione che nell'altra".

Conclusione: se sapete già al cento per cento che tempo farà oggi e chi solleverà il trofeo di vincitore del 37° Truck Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger nella gremita sala espositiva di Freistadt alla fine, forse dovreste anche giocare alla lotteria di domenica.

Tutte le informazioni sono disponibili anche su www.jaennerrallye.at