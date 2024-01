Jogo de puzzle no Rali de janeiro de 2024

Este ano, as condições do LKW Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger serão mais uma vez um quebra-cabeças, e a do campeão nacional Simon Wagner foi revelada: ele conduzirá mais uma vez um Skoda Fabia RS Rally2.

Chegou finalmente a hora na sexta-feira. O 37º Truck Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger começa às 15h00 com a primeira etapa especial na Arena Lasberg. As equipas estão prontas e finalizaram todos os seus preparativos. Enquanto o conjunto BRR do campeão estadual Raimund Baumschlager com os pilotos de topo Julian Wagner, Michael Lengauer (ambos Skoda Fabia) e Kris Rosenberger (VW Polo) testaram com sucesso logo a seguir à fronteira da Alta Áustria na República Checa no início da semana, o piloto da ZM Racing Martin Fischerlehner tem agora sob controlo o Ford Fiesta vencedor do ano passado, tal como Martin Rossgatterer e Luca Waldherr no seu Citroen C3, é de esperar uma luta feroz pela vitória em Freistadt. Especialmente porque outro quarteto de Skoda Fabia - o antigo triunfador de Jännerrally Johannes Keferböck e os não menos velozes estrangeiros Kristof Klausz da Hungria, Filip Mares da Eslovénia e Chris Ingram da Irlanda - são capazes de estar entre os primeiros classificados.

O segredo foi agora levantado sobre o pedigree de condução do homem que provavelmente terá de ser batido onde foi batido em cada uma das suas partidas até agora, mas que, no entanto, entra na corrida como o principal favorito. O campeão dos últimos três anos, Simon Wagner, ainda não venceu no Jännerrallye, mas quer corrigir este erro no sistema este ano. E, depois de uma mudança de marca ter sido considerada recentemente, quer voltar a fazê-lo com a sua bem sucedida equipa húngara Eurosol e o seu bem sucedido carro Skoda do passado. Após negociações extremamente difíceis, um Fabia RS continuará a ser o fiel companheiro do Alto Austríaco em 2024.

Isto significa que duas questões fundamentais permanecem sem resposta relativamente ao 37º Rali de janeiro da história, de sexta-feira 5 a domingo 7 de janeiro, em Freistadt. Em primeiro lugar: quem vai ganhar? Segunda: Com que tempo?

Os meteorologistas estão, pelo menos, a tentar resolver a segunda questão. Para sábado e domingo, esperam, pelo menos, que neve. O esplendor branco, que dá ao LKW Freinds on the Road Jännerrallye powered by Wimberger o seu carácter incomparável, é mais uma vez desejado pelos protagonistas. Afinal, as massas de neve que já existiam em abundância desta vez foram impiedosamente devoradas pelo sol, vento e chuva dos últimos dias. "Mas isso não quer dizer nada", diz o caçador Simon Wagner. "Aqui, em Mühlviertel, já experimentámos muitas vezes como o tempo pode mudar completamente de um dia para o outro. Tanto numa direção como na outra".

Conclusão: Se já sabe a cem por cento como vai estar o tempo hoje e quem vai levantar o troféu de vencedor do 37º Truck Friends on the Road Jännerrallye powered by Wimberger no final, no salão de exposições lotado de Freistadt, talvez deva também jogar na lotaria no domingo.

