Keferböck: "Estoy deseando que llegue mi rally de casa"

Johannes Keferböck afronta con calma el próximo Jännerrallye (5-7 de enero de 2024), el rally de casa que proporcionó al piloto de 51 años de Alta Austria su mayor éxito en Austria hasta la fecha con la victoria en 2018. Después de un día de pruebas, el K4 Rally Team, Johannes Keferböck e Ilka Minor comenzarán ahora a inspeccionar las etapas: "Tuvimos una buena prueba, ahora estamos bien preparados y estamos deseando que llegue el rally."

Mads Østberg como asesor

Mads Østberg también estuvo in situ. El ex ganador de la carrera del WRC y Campeón del Mundo de WRC2 en 2020 ha estado trabajando como asesor personal de Johannes Keferböck desde hace algún tiempo y también estará a mano para ofrecer sus consejos durante todo el rally.

¿Cómo son exactamente esos consejos? Johannes explica: "Me acompaña de vez en cuando durante la prueba. También me da consejos de conducción, por ejemplo, cómo optimizar determinados tramos. Sus consejos de puesta a punto son muy importantes, por ejemplo a la hora de elegir neumáticos. Estoy muy contento de tener a Mads a mi lado".

Lo que todo el mundo en Freistadt y sus alrededores se pregunta en estos momentos: ¿Vendrá o no vendrá? Se refiere a la nieve, algo así como el oro blanco del evento.

Johannes Keferböck: "Sé que todo el mundo se pregunta por la nieve en estos momentos. Personalmente, no me importa. Sólo tengo ganas de que empiece el rally. En lo que a mí respecta, el tiempo puede ser cambiante. Cuanto más difíciles son las condiciones meteorológicas, más me gusta".(Trawniczek)