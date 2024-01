Keferböck : "Je me réjouis de mon rallye à domicile".

Après des essais concluants, Johannes Keferböck et Ilka Minor se réjouissent du prochain rallye de janvier. L'ancien pilote WRC Mads Østberg fait office de conseiller pour le K4 Rally Team.

Johannes Keferböck se tourne tranquillement vers le prochain Jännerrallye (du 5 au 7 janvier 2024), ce rallye à domicile qui, en 2018, a offert à cet habitant de Haute-Autriche, âgé de 51 ans depuis la Saint-Sylvestre, son plus grand succès à ce jour en Autriche, avec sa victoire. Après une journée d'essais, le K4 Rally Team, Johannes Keferböck et Ilka Minor commencent maintenant la reconnaissance des spéciales : "Nous avons eu un bon test, nous sommes maintenant bien préparés et nous avons hâte de participer au rallye".

Mads Østberg comme conseiller

Mads Østberg était également sur place. L'ancien vainqueur de courses de championnat du monde et champion du monde WRC2 en 2020 est depuis un certain temps déjà le conseiller personnel de Johannes Keferböck et sera également présent tout au long du rallye pour lui prodiguer ses conseils.

En quoi consiste exactement un tel conseil ? Johannes explique : "Lors des essais, il m'accompagne de temps en temps. Il donne aussi des conseils de conduite, par exemple sur la manière d'optimiser certains passages. Ses conseils de réglage sont très importants, par exemple en ce qui concerne le choix des pneus. Je suis très heureux d'avoir Mads à mes côtés".

Ce que tout le monde se demande actuellement à Freistadt et dans les environs : va-t-elle venir ou non ? Il s'agit de la neige, qui est en quelque sorte l'or blanc de l'événement.

Johannes Keferböck : "Je sais que tout le monde se pose la question de la neige en ce moment. Personnellement, cela m'est relativement égal. Je me réjouis simplement du rallye. Pour moi, il peut très bien y avoir un temps changeant. Plus la météo est difficile, plus je la préfère".(Trawniczek)