Keferböck: "Non vedo l'ora di partecipare al mio rally di casa".

Johannes Keferböck guarda con serenità al prossimo Jännerrallye (5-7 gennaio 2024), il rally di casa che nel 2018 ha portato al 51enne dell'Alta Austria il suo più grande successo in Austria. Dopo una giornata di test, il K4 Rally Team, Johannes Keferböck e Ilka Minor inizieranno ora a ispezionare le tappe: "Abbiamo fatto un buon test, ora siamo ben preparati e non vediamo l'ora che inizi il rally".

Mads Østberg come consulente

Anche Mads Østberg era sul posto. L'ex vincitore di una gara WRC e campione del mondo WRC2 2020 lavora da tempo come consulente personale di Johannes Keferböck e sarà a disposizione per offrire i suoi consigli durante il rally.

In cosa consistono esattamente questi consigli? Johannes spiega: "Ogni tanto viene con me durante la prova. Mi dà anche consigli di guida, ad esempio su come ottimizzare alcuni passaggi. I suoi consigli sull'assetto sono molto importanti, ad esempio per quanto riguarda la scelta degli pneumatici. Sono molto contento di avere Mads al mio fianco".

Quello che tutti a Freistadt e dintorni si stanno chiedendo: arriverà o no? Questo si riferisce alla neve, qualcosa di simile all'oro bianco dell'evento.

Johannes Keferböck: "So che tutti si chiedono della neve in questo momento. Personalmente, non mi interessa. Non vedo l'ora di partecipare al rally. Per quanto mi riguarda, il tempo può essere variabile. Più le condizioni meteo sono difficili, più mi piace".(Trawniczek)