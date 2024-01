Keferböck: "Estou ansioso pelo meu rali caseiro"

Depois de um teste bem sucedido, Johannes Keferböck e Ilka Minor estão ansiosos pelo rali de janeiro, com o antigo piloto do WRC Mads Østberg a atuar como conselheiro da equipa K4 Rally Team.

Johannes Keferböck está a olhar calmamente para o próximo Jännerrallye (5-7 de janeiro de 2024), o rali caseiro que trouxe ao austríaco de 51 anos o seu maior sucesso na Áustria até à data, com a vitória em 2018. Após um dia de testes, a K4 Rally Team, Johannes Keferböck e Ilka Minor vão agora começar a inspecionar as etapas: "Fizemos um bom teste, estamos agora bem preparados e ansiosos pelo rali."

Mads Østberg como consultor

Mads Østberg também esteve no local. O antigo vencedor de corridas do WRC e Campeão do Mundo WRC2 de 2020 tem trabalhado como conselheiro pessoal de Johannes Keferböck há já algum tempo e também estará disponível para oferecer os seus conselhos durante o rali.

Em que consistem exatamente esses conselhos? Johannes explica: "Ele anda comigo de vez em quando durante a prova. Também me dá dicas de condução, por exemplo, como otimizar certas passagens. As suas dicas de configuração são muito importantes, por exemplo, no que diz respeito à escolha dos pneus. Estou muito contente por ter o Mads ao meu lado".

O que todos os habitantes de Freistadt e arredores se perguntam atualmente: "Vai cair ou não? Isto refere-se à neve, algo como o ouro branco do evento.

Johannes Keferböck: "Sei que toda a gente está a perguntar sobre a neve neste momento. Pessoalmente, não me importo. Estou apenas ansioso pelo rali. No que me diz respeito, o tempo pode mudar. Quanto mais difíceis forem as condições climatéricas, melhor me agrada."(Trawniczek)